Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

En bref

SUV familial électrique

Autonomie : jusqu'à 805 km

A partir de 71 950 €

Le nouveau SUV de BMW n’est pas un simple nouveau modèle pour Bmw. C’est le point de départ d’une nouvelle ère pour le constructeur qui s’apprête à lancer près de 40 nouveautés, sur la base des technologies utilisées ici, dont la prochaine série 3 électrique, l'i3. En interne on appelle ça la « neue Klasse ». Un projet de conquête à plusieurs milliards d’euros.

L’ère « Neue Klasse » c’est donc une nouvelle plateforme, une autonomie confortable, en l’occurrence on parle de 800 km mais aussi une nouvelle architecture 800 volts. Pas nouveau en soi mais c’est une première pour le constructeur allemand. D’ailleurs, tous les constructeurs ayant des ambitions dans l’électrique s’y mettent, à l’image de Mercedes avec le nouveau GLC électrique rival Numéro 1 de SUV bavarois.

L’ère « Neue Klasse », c’est aussi un nouveau design, composé d’une face avant inédite qui rend hommage à la berline « 1500 » des années 60 avec des haricots inclinés et des chromes ici matérialisés par des LED. Ce visage vous le retrouverez sur toutes les prochaines productions. Le style rétro c’est tendance et BMW l’a adapté aux besoins d’une voiture électrique avec des surfaces arrondies, des poignées affleurantes et des jantes aérodynamiques avec pour but d’optimiser le coefficient aérodynamique qui se veut bien placer dans la catégorie.

BMW a totalement réorganisé l’aménagement intérieur de ses productions. Le cockpit est conçu pour offrir le maximum d’informations sans avoir mal à la tête. Et ça fonctionne avec ce système d’affichage « Panoramic vision », une instrumentation projetée sur le bas du pare-brise entre les deux piliers avant. Ici pas de problème de position de conduite, de gabarit, de visibilité ou d’éblouissement. Tout est personnalisable depuis l'écran central. Il suffit de sélectionner trois "widgets" souhaités (température, performances, etc.) parmi la quinzaine proposée. C’est très astucieux et ça fonctionne très bien. Vous retrouverez ce dispositif dans toutes les futures productions de la marque.

Il est complété par un affichage tête haute 3D, pas forcément nécessaire selon nous, et par un écran tactile central équipé du dernier système d’exploitation de BMW. Basé sur Android Open Source, il intègre également une IA ainsi qu’une multitude de fonctionnalités pour le divertissement, la conduite électrique comme un planificateur d’itinéraires connecté. Ce système ultra-réactif, assez intuitif, se place aussi parmi les plus performants du marché.

Hormis pour les fonctions « obligatoires », il n’y a malheureusement plus de boutons physiques. Par exemple, il n'y a plus de bouton de démarrage. Pour déverrouiller le SUV et le mettre en marche, tout s'effectue en mains libres avec la clé, une montre connectée ou depuis le smartphone. Smartphone depuis lequel le conducteur peut avoir accès à plusieurs fonctions comme la localisation, l'éclairage, la température, le niveau de charge de la batterie, la prise de rendez-vous pour l'entretien, etc.

Adapté à une famille de 5 personnes

Toutes les fonctions prioritaires ont été implantées via des raccourcis sur l’écran ou sur le nouveau volant à deux branches. Un volant équipé de touches à retour haptique. Une technologie pour nous, à bannir tant elle fonctionne mal. Ce fût le cas durant notre essai. Une vraie galère de descendre le volume ou de sélectionner les informations de conduite. En pratique pour choisir sa station de radio ou régler la climatisation il faut passer par cette dalle ou solliciter l’assistant personnel, qui lui, fonctionne parfaitement.

La présentation se veut épurée. Les parties hautes sont recouvertes de matériaux soignés et de textiles recyclés. Toutefois, quelques plastiques de qualité moyenne sont présents sur les bouches d'aération ou les contre-portes mais globalement, le Ix3 présente bien.

Pensé comme une voiture électrique, le iX3 met son imposante longueur 4, 78 m, à profit des occupants. Sa conception bien pensée libère beaucoup d’espace aux passagers arrière qui profite d’un plancher plat pour les pieds, d’un vaste espace pour les jambes et d’une assise large. Les dossiers sont en prime inclinables et rabattables selon le schéma 40/20/40. La place du milieu est comme toujours trop étroite pour un adulte. Le coffre est bien dimensionné avec 520 litres à disposition. Il est complété par un frunk de 58 litres, suffisant pour ranger les câbles de recharge. A vivre, le nouveau iX3 coche toutes les bonnes cases.