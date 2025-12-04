Le BMW iX3, à partir de 469 ch, 805 km d'autonomie et 71 950 € est évalué dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui comprend notamment

L'Audi Q6 e-Tron Quattro, à partir de 367 ch, 614 km d'autonomie et 83 000 €

Le Mercedes GLC 4Matic EQ, à partir de 489 ch, 684 km d'autonomie et 71 900 €

La Tesla Model Y Performance, à partir de 460 ch, 580 km d'autonomie et 62 478 €