Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw Ix3 Na5

Essai

Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

3  

5. Le BMW iX3 évalué dans sa catégorie 

 

Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

Le BMW iX3, à partir de 469 ch, 805 km d'autonomie et 71 950 € est évalué dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui comprend notamment 

L'Audi Q6 e-Tron Quattro, à partir de 367 ch, 614 km d'autonomie et 83 000  €

Le Mercedes GLC 4Matic EQ, à partir de 489 ch, 684 km d'autonomie et 71 900 €

La Tesla Model Y Performance, à partir de 460 ch, 580 km d'autonomie et 62 478 €

BMW iX3
Budget
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
  • 6.43
 
Pratique
  • 7.58
  • 7.58
  • 7.58
  • 7.58
  • 7.58
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Autonomie
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Note globale : 15,6 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (140)

Voir tout

Sommaire

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Bmw Ix3 Na5

Bmw Ix3 Na5

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité