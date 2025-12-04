5. Le BMW iX3 évalué dans sa catégorie
Le BMW iX3, à partir de 469 ch, 805 km d'autonomie et 71 950 € est évalué dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui comprend notamment
L'Audi Q6 e-Tron Quattro, à partir de 367 ch, 614 km d'autonomie et 83 000 €
Le Mercedes GLC 4Matic EQ, à partir de 489 ch, 684 km d'autonomie et 71 900 €
La Tesla Model Y Performance, à partir de 460 ch, 580 km d'autonomie et 62 478 €
|BMW iX3
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|15,6 /20
Photos (140)
Sommaire
