Au lancement, seule la version haut de gamme 50 xDrive sera disponible en France. Elle est disponible en trois finitions.

L’entrée de gamme, à partir de 71 950 €, embarque comme principaux équipements de série les feux avant et arrière à LED avec feux de route anti-éblouissement, le hayon électrique, la clé connectée « Digital Key Plus » pour smartphone ou montre connectée, le pack rétroviseurs extérieurs étendu, rabattables électriquement, la trappe de recharge intelligente à ouverture et fermeture automatiques, le rangement à l’avant, le « Panoramic Vision », l’écran central avec navigation connectée, le volant multifonction, l’assistant personnel, la climatisation bi-zone avec pompe à chaleur, les sièges avant réglables électriquement, la banquette arrière fractionnable 40/20/40 avec inclinaison du dossier, le contrôle de motricité en descente, le régulateur/limiteur de vitesse actif, la caméra de recul avec vue panoramique, l’assistant de stationnement, l’assistant de marche arrière, la recharge DC avec technologie 800 V et compatibilité avec infrastructure de recharge 400 V, la recharge bidirectionnelle, etc.

La finition M Sport, à partir de 75 550 € ajoute le kit aérodynamique M avec accessoires peints, et diffuseur spécifique, les jantes 20" M en alliage léger, les freins M Sport, l’intérieur Veganza foncé, le pédalier M et le volant sport.

La finition M Sport Pro, à partir de 78 250 € ajoute à la finition M Sport des éléments noirs brillants comme les coques de rétroviseur et le diffuseur, la calandre illuminée BMW Iconic Glow, les étriers de frein M Sport rouges, les sièges Advanced M optimisent le maintien latéral et le volant M.

Le point techno : un calculateur rapide et intelligent BMW a développé spécifiquement une unité de commande pour ses véhicules électriques baptisée le Heart of Joy. Elle pilote en quelques millisecondes l’accélération, le freinage, la direction en fonction des conditions. Sa rapidité et son potentiel ultra rapide et naturel.