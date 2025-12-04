3. Un iX3 très bien équipé d’entrée
Au lancement, seule la version haut de gamme 50 xDrive sera disponible en France. Elle est disponible en trois finitions.
L’entrée de gamme, à partir de 71 950 €, embarque comme principaux équipements de série les feux avant et arrière à LED avec feux de route anti-éblouissement, le hayon électrique, la clé connectée « Digital Key Plus » pour smartphone ou montre connectée, le pack rétroviseurs extérieurs étendu, rabattables électriquement, la trappe de recharge intelligente à ouverture et fermeture automatiques, le rangement à l’avant, le « Panoramic Vision », l’écran central avec navigation connectée, le volant multifonction, l’assistant personnel, la climatisation bi-zone avec pompe à chaleur, les sièges avant réglables électriquement, la banquette arrière fractionnable 40/20/40 avec inclinaison du dossier, le contrôle de motricité en descente, le régulateur/limiteur de vitesse actif, la caméra de recul avec vue panoramique, l’assistant de stationnement, l’assistant de marche arrière, la recharge DC avec technologie 800 V et compatibilité avec infrastructure de recharge 400 V, la recharge bidirectionnelle, etc.
La finition M Sport, à partir de 75 550 € ajoute le kit aérodynamique M avec accessoires peints, et diffuseur spécifique, les jantes 20" M en alliage léger, les freins M Sport, l’intérieur Veganza foncé, le pédalier M et le volant sport.
La finition M Sport Pro, à partir de 78 250 € ajoute à la finition M Sport des éléments noirs brillants comme les coques de rétroviseur et le diffuseur, la calandre illuminée BMW Iconic Glow, les étriers de frein M Sport rouges, les sièges Advanced M optimisent le maintien latéral et le volant M.
Le point techno : un calculateur rapide et intelligent
BMW a développé spécifiquement une unité de commande pour ses véhicules électriques baptisée le Heart of Joy. Elle pilote en quelques millisecondes l’accélération, le freinage, la direction en fonction des conditions. Sa rapidité et son potentiel ultra rapide et naturel.
Equipements et options
Version : (NA5) 50 XDRIVE 469 113.4 KWH
Equipements de sécurité
ABS, y compris assistant de freinage
Feux antibrouillard AR
Feux de route anti-éblouissement
Feux de stop dynamiques clignotants
Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
Détecteur de somnolence
Fixation ISOFIX aux places latérales AR
Contrôle Dynamique de la Traction (DTC) et Contrôle Dynamique de Stabilité (DSC)
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Bouton de démarrage du moteur Start/Stop sans manipulation de la clé
Mesure individuelle de pression des pneumatiques
Alarme antivol
Airbags frontaux pour conducteur et passager AV (moyeu de volant et tableau de bord)
Airbags latéraux pour le conducteur et le passager AV dans la première rangée de sièges
Airbag pour la tête AV et AR (rideau gonflable qui s'ouvre le toit au-dessus des première
Désactivation des airbags passagers avec reconnaissance des occupants par caméra
Alerte de franchissement de ligne avec intervention sur le direction en cas d'urgence
Assistance au freinage d'urgence
Régulateur et limiteur de vitesse
Equipements de confort
Verrouillage centralisé
Direction assistée Servotronic
Sièges AV chauffants
Banquette AR rabattable 40/20/40
5 sièges
Accoudoir central AV
Ceintures de sécurité 3 points
Connection USB type C (x 2 dans l'accoudoir central AV et x 2 AR des sièges AV)
Frein de parking électromécanique
Portes gobelet situés AV (x 2) et dans l'accoudoir central AR (x 2)
Fermeture du véhicule avec verrouillage centralisée
Interface Bluetooth / WLAN avec kit mains libres
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome
Climatisation automatique 2 zones
Tuner avec réception boîtier Diversity et RDS ( radio AM et radio FM)
Appuis-tête AV et AR intégrés aux sièges
Lève-vitres AV et AR électriques avec commande par impulsion et sécurité anti-pincement
Siège AV électriques à mémoires conducteur et passager
Coques de rétroviseurs couleur carrosserie, partie inférieur de la coque en noir brillant
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,à réglages électriques et dégivrants,asphériques
Frunk: espace de rangement sous le capot de 58 litres
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement sans cadre avec l'intégration d'une caméra sur la partie
Volant 4 branches (rayon en position 12 et 6 heures), avec touches multifonctions, commande
Clés radiocommandées à 4 touches à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile" (x 1)
Aide au stationnement Parking Assistant avec PDC AV / AR, caméra de recul et Panoramic View
Contrôle de la distance de stationnement avec freinage d'urgence AV, AR et latérale
Esthétique / Carrosserie
Jantes 20" style 1045 à rayons en étoile
Autres équipements
ESP
3ème feu stop à LED
Teinte de carrosserie unie
Avertissement de changement de voie
Avertisseur sonore pour piétons
Boîte à gants éclairée
Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
Hayon avec commande électrique
Eclairage de bienvenue
Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service
Accès Confort
Avertisseur 2 tons
Système de chauffage et de refroidissement grâce à une pompe à chaleur
Câble de recharge Professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique - 5 mètres
Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, grâce aux 2 moteurs électriques (1 AV et 1 AR)
Pare-chocs déformables en cas de choc
Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
Norme GSR 2 (General Safety Regulation)
Services ConnectedDrive (durée de vie de la voiture)
Recharge sans fil par induction
Kit de mobilité Plus
Poignées de porte avec dispositif électrique d'ouverture : touches Center-Lock dans les portes AV
Protection Active des piétons - Capot actif
Boîte automate à fonction continue
Carte BMW Charging
BMW Panoramic Vision
BMW Digital
Protection acoustique pour piétons
Accès confort avec préparation "BMW Digital Key Plus"
Aides à la conduite Driving Assistant Plus
BMW Dynamic Performance Control avec "Heart of Joy"
Garnissages intérieurs - Essential
Shadow Line M brillant
Badge avec nouveau logo BMW
Buses de lave-glace intégrées aux balais d'essuie-glace
Désignation du modèle "iX3" sur le hayon, à droite, suivie de la designation de la motorisation
Contour de calandre gris avec intérieur en noir brillant en 3D avec intégration de la caméra avec
Freins à disques AV et AR avec fonctionnalité "Auto Hold"
Poignées de porte encastrées dans la couleur du véhicule, rétractables et à commande électrique,
Volet de prise de recharge électrique, automatique, à l'arrière droit et de la couleur du véhicule
Ciel de pavillon anthracite
Colone de direction réglable en hauteur et profondeur manuellement
BMW eDrive
BMW OS X avec possibilité de souscrire à l'abonnement BMW Digital Premium
Prises 12V situées à l'AV dans la console centrale
Sélecteur d'expériences de conduite My Modes (Personal, Sport, Efficient, Silent)
Assistant d'attention avec arrêt d'urgence
Assistant de recul
Avertissement de sortie
Informations sur les distances
Système son avec 7 HP, 205 watts
Tapis de sol : deux à l'AV et un continu à l'AR
Options disponibles
-
Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 2 ans:
1212 €
-
Service Inclusive Plus 4 ans:
3553 €
-
Service Inclusive Plus 6 ans:
4168 €
-
Repair Inclusive 3 ans --> 200.000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 1 an:
588 €
-
Repair Inclusive 5 ans --> 200 000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 3 ans:
2328 €
-
Service Inclusive 4 ans:
809 €
-
Service Inclusive 6 ans:
1183 €
-
Crochet d'attelage entièrement automatique:
1200 €
-
Service Inclusive - Business Package - 3 ans / 200 000 km:
440 €
-
Volant chauffant:
330 €
-
Teinte de carrosserie métallisée M Brooklyn Grey:
1450 €
-
BMW Digital Premium (durée limitée 4 ans):
500 €
-
Filet de séparation du coffre:
250 €
-
Vitrage calorifuge:
500 €
-
Toit vitré panoramique avec Confort thermique:
1550 €
-
Sièges M Sport:
1550 €
-
Sièges multifonctions pour conducteur et passager AV:
900 €
-
Aides au stationnement Parking Assistant Professional:
850 €
-
Aides au stationnement Parking Assistant Professional:
550 €
-
Aides à la conduite Highway Assistant (durée limitée 4 ans):
1100 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Garnissages intérieurs - BMW Individual Cuir Merino:
3150 €
-
Garnissages intérieurs - Contemporary Veganza:
1100 €
-
Jantes 20" aérodynamiques style 1046 Bicolores:
650 €
