Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw Ix3 Na5

Essai

Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

4  

3. Un iX3 très bien équipé d’entrée

 

Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

Au lancement, seule la version haut de gamme 50 xDrive sera disponible en France. Elle est disponible en trois finitions.

L’entrée de gamme, à partir de 71 950 €, embarque comme principaux équipements de série les feux avant et arrière à LED avec feux de route anti-éblouissement, le hayon électrique, la clé connectée « Digital Key Plus » pour smartphone ou montre connectée, le pack rétroviseurs extérieurs étendu, rabattables électriquement, la trappe de recharge intelligente à ouverture et fermeture automatiques, le rangement à l’avant, le « Panoramic Vision », l’écran central avec navigation connectée, le volant multifonction, l’assistant personnel, la climatisation bi-zone avec pompe à chaleur, les sièges avant réglables électriquement, la banquette arrière fractionnable 40/20/40 avec inclinaison du dossier, le contrôle de motricité en descente, le régulateur/limiteur de vitesse actif, la caméra de recul avec vue panoramique, l’assistant de stationnement, l’assistant de marche arrière, la recharge DC avec technologie 800 V et compatibilité avec infrastructure de recharge 400 V, la recharge bidirectionnelle, etc.

La finition M Sport, à partir de 75 550 € ajoute le kit aérodynamique M avec accessoires peints, et diffuseur spécifique, les jantes 20" M en alliage léger, les freins M Sport, l’intérieur Veganza foncé, le pédalier M et le volant sport.

La finition M Sport Pro, à partir de 78 250 € ajoute à la finition M Sport des éléments noirs brillants comme les coques de rétroviseur et le diffuseur, la calandre illuminée BMW Iconic Glow, les étriers de frein M Sport rouges, les sièges Advanced M optimisent le maintien latéral et le volant M.

Le point techno : un calculateur rapide et intelligent

BMW a développé spécifiquement une unité de commande pour ses véhicules électriques baptisée le Heart of Joy. Elle pilote en quelques millisecondes l’accélération, le freinage, la direction en fonction des conditions. Sa rapidité et son potentiel ultra rapide et naturel.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : (NA5) 50 XDRIVE 469 113.4 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS, y compris assistant de freinage

  • Feux antibrouillard AR

  • Feux de route anti-éblouissement

  • Feux de stop dynamiques clignotants

  • Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours

  • Détecteur de somnolence

  • Fixation ISOFIX aux places latérales AR

  • Contrôle Dynamique de la Traction (DTC) et Contrôle Dynamique de Stabilité (DSC)

  • Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

  • Bouton de démarrage du moteur Start/Stop sans manipulation de la clé

  • Mesure individuelle de pression des pneumatiques

  • Alarme antivol

  • Airbags frontaux pour conducteur et passager AV (moyeu de volant et tableau de bord)

  • Airbags latéraux pour le conducteur et le passager AV dans la première rangée de sièges

  • Airbag pour la tête AV et AR (rideau gonflable qui s&#039;ouvre le toit au-dessus des première

  • Désactivation des airbags passagers avec reconnaissance des occupants par caméra

  • Alerte de franchissement de ligne avec intervention sur le direction en cas d&#039;urgence

  • Assistance au freinage d&#039;urgence

  • Régulateur et limiteur de vitesse

Equipements de confort

  • Verrouillage centralisé

  • Direction assistée Servotronic

  • Sièges AV chauffants

  • Banquette AR rabattable 40/20/40

  • 5 sièges

  • Accoudoir central AV

  • Ceintures de sécurité 3 points

  • Connection USB type C (x 2 dans l&#039;accoudoir central AV et x 2 AR des sièges AV)

  • Frein de parking électromécanique

  • Portes gobelet situés AV (x 2) et dans l&#039;accoudoir central AR (x 2)

  • Fermeture du véhicule avec verrouillage centralisée

  • Interface Bluetooth / WLAN avec kit mains libres

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome

  • Climatisation automatique 2 zones

  • Tuner avec réception boîtier Diversity et RDS ( radio AM et radio FM)

  • Appuis-tête AV et AR intégrés aux sièges

  • Lève-vitres AV et AR électriques avec commande par impulsion et sécurité anti-pincement

  • Siège AV électriques à mémoires conducteur et passager

  • Coques de rétroviseurs couleur carrosserie, partie inférieur de la coque en noir brillant

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,à réglages électriques et dégivrants,asphériques

  • Airbags frontaux pour conducteur et passager AV (moyeu de volant et tableau de bord)

  • Airbags latéraux pour le conducteur et le passager AV dans la première rangée de sièges

  • Frunk: espace de rangement sous le capot de 58 litres

  • Rétroviseur intérieur anti-éblouissement sans cadre avec l&#039;intégration d&#039;une caméra sur la partie

  • Volant 4 branches (rayon en position 12 et 6 heures), avec touches multifonctions, commande

  • Clés radiocommandées à 4 touches à mémorisation automatique des réglages &quot;Personal Profile&quot; (x 1)

  • Aide au stationnement Parking Assistant avec PDC AV / AR, caméra de recul et Panoramic View

  • Contrôle de la distance de stationnement avec freinage d&#039;urgence AV, AR et latérale

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes 20&quot; style 1045 à rayons en étoile

  • Airbag pour la tête AV et AR (rideau gonflable qui s&#039;ouvre le toit au-dessus des première

Autres équipements

  • ESP

  • 3ème feu stop à LED

  • Teinte de carrosserie unie

  • Avertissement de changement de voie

  • Avertisseur sonore pour piétons

  • Boîte à gants éclairée

  • Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)

  • Hayon avec commande électrique

  • Eclairage de bienvenue

  • Notice d&#039;utilisation de la voiture intégrée et carnet d&#039;entretien électronique avec BMW Service

  • Accès Confort

  • Avertisseur 2 tons

  • Système de chauffage et de refroidissement grâce à une pompe à chaleur

  • Câble de recharge Professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique - 5 mètres

  • Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, grâce aux 2 moteurs électriques (1 AV et 1 AR)

  • Pare-chocs déformables en cas de choc

  • Appel d&#039;Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)

  • Norme GSR 2 (General Safety Regulation)

  • Services ConnectedDrive (durée de vie de la voiture)

  • Recharge sans fil par induction

  • Kit de mobilité Plus

  • Poignées de porte avec dispositif électrique d&#039;ouverture : touches Center-Lock dans les portes AV

  • Protection Active des piétons - Capot actif

  • Boîte automate à fonction continue

  • Carte BMW Charging

  • BMW Panoramic Vision

  • BMW Digital

  • Protection acoustique pour piétons

  • Accès confort avec préparation &quot;BMW Digital Key Plus&quot;

  • Aides à la conduite Driving Assistant Plus

  • BMW Dynamic Performance Control avec &quot;Heart of Joy&quot;

  • Garnissages intérieurs - Essential

  • Shadow Line M brillant

  • Badge avec nouveau logo BMW

  • Buses de lave-glace intégrées aux balais d&#039;essuie-glace

  • Désignation du modèle &quot;iX3&quot; sur le hayon, à droite, suivie de la designation de la motorisation

  • Contour de calandre gris avec intérieur en noir brillant en 3D avec intégration de la caméra avec

  • Freins à disques AV et AR avec fonctionnalité &quot;Auto Hold&quot;

  • Poignées de porte encastrées dans la couleur du véhicule, rétractables et à commande électrique,

  • Volet de prise de recharge électrique, automatique, à l&#039;arrière droit et de la couleur du véhicule

  • Ciel de pavillon anthracite

  • Colone de direction réglable en hauteur et profondeur manuellement

  • BMW eDrive

  • BMW OS X avec possibilité de souscrire à l&#039;abonnement BMW Digital Premium

  • Prises 12V situées à l&#039;AV dans la console centrale

  • Sélecteur d&#039;expériences de conduite My Modes (Personal, Sport, Efficient, Silent)

  • Assistant d&#039;attention avec arrêt d&#039;urgence

  • Assistant de recul

  • Avertissement de sortie

  • Informations sur les distances

  • Système son avec 7 HP, 205 watts

  • Tapis de sol : deux à l&#039;AV et un continu à l&#039;AR

Options disponibles

  • Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Constructeur étendue 2 ans + 2 ans

     : 

    1212 €

  • Service Inclusive Plus 4 ans

     : 

    3553 €

  • Service Inclusive Plus 6 ans

     : 

    4168 €

  • Repair Inclusive 3 ans --> 200.000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 1 an

     : 

    588 €

  • Repair Inclusive 5 ans --> 200 000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 3 ans

     : 

    2328 €

  • Service Inclusive 4 ans

     : 

    809 €

  • Service Inclusive 6 ans

     : 

    1183 €

  • Crochet d'attelage entièrement automatique

     : 

    1200 €

  • Service Inclusive - Business Package - 3 ans / 200 000 km

     : 

    440 €

  • Volant chauffant

     : 

    330 €

  • Teinte de carrosserie métallisée M Brooklyn Grey

     : 

    1450 €

  • BMW Digital Premium (durée limitée 4 ans)

     : 

    500 €

  • Filet de séparation du coffre

     : 

    250 €

  • Vitrage calorifuge

     : 

    500 €

  • Toit vitré panoramique avec Confort thermique

     : 

    1550 €

  • Sièges M Sport

     : 

    1550 €

  • Sièges multifonctions pour conducteur et passager AV

     : 

    900 €

  • Aides au stationnement Parking Assistant Professional

     : 

    850 €

  • Aides au stationnement Parking Assistant Professional

     : 

    550 €

  • Aides à la conduite Highway Assistant (durée limitée 4 ans)

     : 

    1100 €

  • Eclairage d'ambiance

     : 

    0 €

  • Garnissages intérieurs - BMW Individual Cuir Merino

     : 

    3150 €

  • Garnissages intérieurs - Contemporary Veganza

     : 

    1100 €

  • Jantes 20" aérodynamiques style 1046 Bicolores

     : 

    650 €

Page précédente
Page suivante

Photos (140)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Bmw Ix3 Na5

Bmw Ix3 Na5

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité