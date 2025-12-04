Dans un premier temps le nouveau iX3 sera proposé dans sa version haut de gamme équipée de deux moteurs électriques offrants une puissance cumulée de 470 ch, un couple maxi de 645 Nm et 4 roues motrices. BMW l’a associé à une généreuse batterie NMC de 108 kWh (net). Une version d’accès à deux roues motrices, moins puissante et moins chère, verra le jour en 2026.

En temps normal le iX3 privilégie la propulsion afin d’économiser de l’énergie et lorsqu’une perte d’adhérence ou un besoin de puissance est détectée, le moteur avant s’active. L’objectif est d’optimiser les consommations sans entraver le plaisir de conduite. Cette mission est confiée à un calculateur hyper puissant. Le « Heart of Joy », conçu en interne par BMW. Ce dernier gère la propulsion, les freins, la récupération d’énergie et même certaines fonctions de direction. Selon la marque il permet une « réactivité dix fois plus rapide que les systèmes actuels ». L’objectif est d’offrir une conduite « plus intuitive et plus dynamique » en combinant des algorithmes traditionnels à de l’intelligence artificielle. Il sera implanté lui aussi dans les prochaines productions de la marque.

Nous avons pu constater son efficacité et sa grande douceur lorsque la conduite autonome de niveau 2 est engagée. Le système présente un fonctionnement naturel et facile à mettre en route. La voiture change de file au déclenchement du clignotant et peut même le faire d’un regard dans le rétroviseur extérieur (il faut insister 4 secondes). Même constat pour les aides actives à la conduite qui n’interviennent pas de manière intrusive et notamment le système One Pedal, très progressif, ce qui renforce l’agrément en ville.

Malgré ses performances de voiture de sport (0 à 100 km/h en 4,9 s/V-max : 210 km/h), le iX3 s’adapte à tous les styles de conduite. En mode « bon père de famille », le SUV de BMW se montre très concilient. Le couple maxi est distribué de manière linéaire et tout en souplesse. Le conducteur a toujours une importante réserve de puissance sous le pied droit, disponible immédiatement.

Quand on enfonce plus volontier la pédale de droite, la gravité reprend ses droits et plaque la nuque des occupants sur l’appuie-tête, assurant même, à plus de 150 km/h, des reprises vraiment soutenues. Le poids très élevé, à savoir quasiment 2,4 tonnes devient alors imperceptible.

La répartition de ce couple impressionnant entre les deux essieux est ici aussi confiée au super calculateur qui optimise la motricité pour garantir des trajectoires sûres. Vous n’aurez aucune difficulté à évoluer sur les grands axes ou à dépasser sur les routes secondaires. Environnement où le iX3 sait se montrer très silencieux.

Une autonomie laissant place à l’improvisation

Si le constructeur communique sur 800 km d’autonomie (Autonomie mixte : de 679 - 805 km), la réalité est plus proche des 700 km ce qui s’avère très confortable pour une voiture électrique. Nous avons observé une moyenne de 23 kWh/100 km sur notre boucle d’essai. Un essai réalisé dans les montagnes du sud de l’Andalousie à rythme soutenue, ce qui ne reflète pas une utilisation classique. Dans ces conditions, le iX3 se montre presque sobre car il autoriserait un rayon d’action proche des 470 km. Approcher les 700 km en une charge, sans avoir les yeux river sur la jauge et surtout sans se priver paraît facilement réalisable. Nous ne manquerons pas de soumettre l’iX3 à nos tests d’autonomie. Moralité, le iX3, laisse davantage de place à l’improvisation.

En effet pour assurer un tel rayon d’action BMW a implanté une énorme batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) de 108 kWh (net). Une batterie assemblée chez BMW, sur le site Debrecen (Hongrie) à partir de cellules cylindriques revendiquant une densité énergétique 20 % supérieures à celles de l’ancien iX3. Des cellules fournies par le partenaire chinois CATL.

Une Recharge rapide parmi les meilleures du marché

L’iX3 est équipé d’une grosse batterie, c’est vrai. Mais l’avantage avec une architecture 800 volts, c’est qu’il peut accepter des puissances de recharge élevées. BMW annonce un pic allant jusqu’à 400 kW sur une borne rapide, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en un peu plus de 20 minutes. C’est à l’heure actuelle l’une des plus élevées du marché.

Nous avons pu constater que ces performances sont bien réelles sur une borne Ionity de 350 kW, alors que les conditions optimales n’étaient pas totalement réunies. Arrivé avec 25 % de batterie, le iX3 aura siphonné 61 kWh en 15 minutes en tenant une puissance maximum de 347 kW de 25 à 40 %. L’Allemand se positionne ainsi parmi les meilleures élèves du marché en matière de charge rapide, garantissant à ses propriétaires une sérénité (certes onéreuse) pour les longts trajets.

Pour la recharge à la maison, ce sera un 11 kW de série et 22 kW en option. Gardez bien en tête que sur une wallbox de 7,4 kW, la plus conventionnelle pour la recharge à domicile, réaliser une charge complète requiert plus de 14h !

Malgré l’absence de suspensions pilotées, l’iX3 présente un bon compromis entre confort et dynamisme. Le poids très élevé, il faut dire, se ressent au final peu à la conduite. En effet, BMW a tout pour faire oublier au conducteur ce facteur. En complément du « heart of joy » qui répartit le couple sur chaque essieu et optimise la motricité, le comportement est aidé par un centre de gravité plutôt bas, des jantes de grande dimension, un anti-roulis bien dimensionné mais aussi par des amortisseurs équipés de butées hydrauliques progressives (sur le même principe que chez Citroën).

Le confort est au rendez-vous avec un amortissement souple mais pas fainéant. En effet, l’allemand absorbe les irrégularités de la route avec justesse malgré les imposantes jantes (minimum 20'') et se charge de bien maintenir l’iX3 sur les appuis. Toutefois, malgré la présence de butées hydrauliques progressives, la détente peine à faire oublier le poids important du véhicule sur les bosses et les dénivellations ce qui se traduit par un petit effet rebond.

Pour la conduite en ville, il faudra apprivoiser le système Panoramic Vision qui renvoie l’impression d’avoir un capot immense. Ceci conjugué à l’imposant montant de pare-brise, invite à la prudence.