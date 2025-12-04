Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw Ix3 Na5

Essai

Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

4  

6. La fiche technique du BMW iX3

 

Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

 

Les chiffres clés

Bmw Ix3 Na5 (NA5) 50 XDRIVE 469 113.4 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 05/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,78 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 520 L
Volume de coffre maxi 1 750 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 360 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 10 CV
Couple 645 Nm
Puissance moteur 469 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 679 km
Capacité batterie 113,40 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (140)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Bmw Ix3 Na5

Bmw Ix3 Na5

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité