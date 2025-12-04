Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Que vaut l'iX3, la locomotive des prochaines productions BMW

Alexandre Bataille

4. Notre avis sur le BMW iX3 et les prix

 

La concurrence : bien placé pour le moment

Le nouveau BMW iX3 entre en concurrence frontale avec le nouveau Mercedes GLC électrique. Les deux modèles présentent des technologies et des performances très proches mais le SUV de Mercedes présente une autonomie inférieure de 100 km. Une fois n’est pas coutume, le SUV de Mercedes est vendu au même prix. Moins pointus techniquement et pourtant tout aussi cher, on retrouve aussi l’Audi Q6 e-Tron en « petite configuration », vendu à partir de 72 170 €. Enfin si son standing se place un cran en dessous on ne peut faire l’impasse sur la Tesla Model Y Performance, vendue près de 10 000 € de moins. Le SUV Américain affiche une autonomie mixte (WLTP) inférieure mais une niveau de puissance tout à fait honorable (460 ch). A l’autre extrêmité, il y a le nouveau Porsche Macan électrique, vendu 10 000 € de plus.

A retenir : le meilleur de l'électrique à l'heure actuelle

BMW a mis le paquet pour concevoir une voiture électrique à la pointe de la technologie. Le iX3 se hisse ainsi parmi les modèles les mieux armés pour répondre à tous les besoins. Il offre un rayon d’action confortable, de l’espace à bord, du coffre, un multimédia de haute volée et de la polyvalence grâce à sa transmission intégrale. Ces prestations ont un coût, élevé certes, mais finalement le bavarois s’avère bien placé dans sa catégorie face au Q6 e-Tron et au Mercedes GLC

Caradisiac a aimé

  • Les performances de recharge
  • Les aides à la conduite perfectionnées
  • L'espace à bord et le grand coffre
  • Le confort et l'insonorisation
  • L'autonomie confortable
  • Le planificateur d'itinéraires efficace
  • Le système One Pedal

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le poids élevé
  • Les suspensions sautillantes
  • Le fonctionnement passable des touches à retour haptique
  • Certains plastiques décevants
  • L'ergonomie pour les commandes de base 

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(NA5) 50 XDRIVE 469 113.4 KWH 0 (wltp) 71 950 €  €
(NA5) 50 XDRIVE 469 M SPORT 113.4 KWH 0 (wltp) 75 550 €  €
(NA5) 50 XDRIVE 469 M SPORT PRO 0 (wltp) 78 250 €  €
