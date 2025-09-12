Le Juke de première génération est loin d'être fiable. Attention en occasion !

En bref

Trois ans après le lancement du SUV compact, le Qashqai, Nissan dévoile son petit frère, le Juke et s'attaque ainsi au segment des crossovers urbains. Avec ses 4,13 m de long, il est en mesure de rivaliser, entre autres, avec les Peugeot 2008 et Renault Captur, arrivés plus tard.

Sur le plan mécanique, l'offre est composée d'une version diesel 1 .5 dCi de 110 ch. En essence, on a le choix entre un 1.6 atmosphérique de 94 ou 117 ch et un 1.6 DIG-T turbo de 190 ch. Pour ce qui est de la transmission, le Juke est disponible en boîte mécanique à 5 rapports sur les essence et 6 sur le diesel ainsi qu'en boîte auto CVT à variation continue. Enfin, une déclinaison 4x4 All mode est inscrite au catalogue du constructeur mais réservée exclusivement à la motorisation 1.6 190 ch.

En matière d'habitabilité à bord, si les places avant se montrent assez généreuses, il n'en va pas de même à l'arrière, où l'espace pâtit de la coupe de la carrosserie. Dès lors, la garde au toit est réduite et l'espace pour les jambes limité. Côté coffre, le volume s'avère moyen avec 251 litres en 5 places et 830 banquettes arrière rabattues.

En mai 2014, le Juke se refait une beauté. Ainsi, les projecteurs sont modifiés et de nouveaux boucliers avant et arrière apparaissent. De même, la calandre, les ailes et les rétroviseurs sont redessinés. Ajoutons que le volume de coffre progresse en passant de 251 à 354 litres. Du nouveau également sur le plan mécanique avec l'arrivée sous le capot d'un bloc essence 1.2 DIG-T de 115 ch qui n'est autre que le 1.2 TCe de Renault. Une version Nismo de 214 ch (218 en version Nismo RS) apparaît également.

La carrière du Juke 1 aura duré près de neuf ans, un parcours qui sera entaché par plusieurs soucis de fiabilité, notamment en diesel.

Sous le capot

En diesel

1.5 dCi : 110 ch

En essence

1.2 DIG-T : 115 ch

1.6 : 94 ch et 117 ch

1.6 DIG-T : 190 ch

1.6 Nismo/Nismo RS DIG-T : 214/218 ch

LE Nissan Juke A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Le bilan est peu flatteur, à en croire les propriétaires qui évoquent la présence à bord de plastiques durs et à l'assemblage perfectible. Avec le temps et les kilomètres, des vibrations et des bruits parasites apparaissent au roulage.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi s'inquiéter. Disques, plaquettes, embrayage.... semblent plutôt robustes et tiennent dans le temps. Mais attention, une conduite un peu trop sportive ou un usage très urbain, peuvent accélérer leur usure.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Franchir la porte d'un concessionnaire Nissan rime avec factures conséquentes, surtout à l'heure du changement d'organes mécaniques importants.

Est-il cher à entretenir ?

Grâce à la bonne tenue des pièces d'usure courantes, le coût d'entretien reste raisonnable. Ca se gâte s'il est question de changer des organes importants.