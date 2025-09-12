Le Juke de première génération est loin d'être fiable. Attention en occasion !
Dates clés
- Septembre 2010 : commercialisation du Juke
- Mai 2014 : restylage
- Automne 2019 : arrêt de commercialisation
En bref
Trois ans après le lancement du SUV compact, le Qashqai, Nissan dévoile son petit frère, le Juke et s'attaque ainsi au segment des crossovers urbains. Avec ses 4,13 m de long, il est en mesure de rivaliser, entre autres, avec les Peugeot 2008 et Renault Captur, arrivés plus tard.
Sur le plan mécanique, l'offre est composée d'une version diesel 1 .5 dCi de 110 ch. En essence, on a le choix entre un 1.6 atmosphérique de 94 ou 117 ch et un 1.6 DIG-T turbo de 190 ch. Pour ce qui est de la transmission, le Juke est disponible en boîte mécanique à 5 rapports sur les essence et 6 sur le diesel ainsi qu'en boîte auto CVT à variation continue. Enfin, une déclinaison 4x4 All mode est inscrite au catalogue du constructeur mais réservée exclusivement à la motorisation 1.6 190 ch.
En matière d'habitabilité à bord, si les places avant se montrent assez généreuses, il n'en va pas de même à l'arrière, où l'espace pâtit de la coupe de la carrosserie. Dès lors, la garde au toit est réduite et l'espace pour les jambes limité. Côté coffre, le volume s'avère moyen avec 251 litres en 5 places et 830 banquettes arrière rabattues.
En mai 2014, le Juke se refait une beauté. Ainsi, les projecteurs sont modifiés et de nouveaux boucliers avant et arrière apparaissent. De même, la calandre, les ailes et les rétroviseurs sont redessinés. Ajoutons que le volume de coffre progresse en passant de 251 à 354 litres. Du nouveau également sur le plan mécanique avec l'arrivée sous le capot d'un bloc essence 1.2 DIG-T de 115 ch qui n'est autre que le 1.2 TCe de Renault. Une version Nismo de 214 ch (218 en version Nismo RS) apparaît également.
La carrière du Juke 1 aura duré près de neuf ans, un parcours qui sera entaché par plusieurs soucis de fiabilité, notamment en diesel.
Sous le capot
En diesel
1.5 dCi : 110 ch
En essence
1.2 DIG-T : 115 ch
1.6 : 94 ch et 117 ch
1.6 DIG-T : 190 ch
1.6 Nismo/Nismo RS DIG-T : 214/218 ch
LE Nissan Juke A LA LOUPE
Comment vieillit-il ?
Le bilan est peu flatteur, à en croire les propriétaires qui évoquent la présence à bord de plastiques durs et à l'assemblage perfectible. Avec le temps et les kilomètres, des vibrations et des bruits parasites apparaissent au roulage.
Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?
Pas de quoi s'inquiéter. Disques, plaquettes, embrayage.... semblent plutôt robustes et tiennent dans le temps. Mais attention, une conduite un peu trop sportive ou un usage très urbain, peuvent accélérer leur usure.
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Franchir la porte d'un concessionnaire Nissan rime avec factures conséquentes, surtout à l'heure du changement d'organes mécaniques importants.
Est-il cher à entretenir ?
Grâce à la bonne tenue des pièces d'usure courantes, le coût d'entretien reste raisonnable. Ca se gâte s'il est question de changer des organes importants.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UN JUKE D'OCCASION ?
En diesel
Comptez de 6 500 €/7 500 € pour un 1.5 dCi 110 ch âgé de 12/13 ans et ayant parcouru moins de 120 000 km.
En essence
Comptez un budget de départ de 7 000 € pour un Juke 1.6 117 ch âgé de 12/13 ans et ayant parcouru moins de 120 000 km.
Pour un 1.2 DIG-T, 115 ch âgé d'une dizaine d'années et de moins de 100 000 km au compteur la mise de départ est d'environ 8 000 €.
Pour un 1.6 DIG-T 190 ch, de 8/10 ans et moins de 100 000 km au compteur, la note grimpe à environ 10 000 €.
Fiabilité
Description :
Avec une note moyenne de 12,4/20 relevée à travers notre rubrique "Avis des propriétaires", le bilan est très moyen. Le Juke se montre plutôt capricieux sur le plan de la fiabilité, qu'il s'agisse des versions essence ou du diesel.
Juke essence
Boîte de vitesses
Sur la version DIG-T 190 ch, on recense plusieurs cas de casses ayant entraîné son remplacement.
Moteur 1.2 DIG-T
C'est un 1.2 TCe Renault, et il souffre des mêmes tares, à savoir consommation excessive d'huile qui peut aller jusqu'à la casse moteur. Et ce n'est pas rare. Soucis de chaîne de distribution également.
Juke diesel
Durit de turbo
De nombreuses avaries on affecté le bloc 1.5 dCi 110 ch. Elle doit être changée.
Moteur 1.5 dCi
Quelques remplacements ont été répertoriés. Avec des faiblesses connues de bielles/coussinets de bielles sur certaines années.
Turbo
Beaucoup de défaillances sur le 1.5 dCi, à l'origine d'à coups et de pertes de puissance. Un changement est nécessaire.
Injecteurs
Nombreuses défaillances prématurées des injecteurs, qui doivent être remplacés.
Rappel de rectification en concession :
- Septembre 2020 : sur une série de Juke produits entre septembre 2015 et mars 2018, la sécurité ''enfant'' au niveau de la portière arrière peut ne pas assurer sa fonction. Dès lors, si l'on agit sur la poignée d'ouverture, elle peut s'ouvrir malgré son verrouillage.
- Automne 2018 : sur une série de Juke produits entre avril et juin 2017, un interrupteur peut être défectueux et provoquer l'arrêt inopiné du moteur. Effet collatéral et sous certaines conditions, le système d'airbag du véhicule peut ne pas fonctionner.
- Décembre 2014 : sur une série de Juke 1.6 Turbo, produits du 25 janvier 2012 au 6 mai 2014, le capteur de pression de carburant peut ne pas être serré correctement. Un risque de fuite n'est pas à écarter ainsi qu'un dysfonctionnement du moteur.
LE BILAN
Très présent sur le marché de la seconde main, l'opus 1 du Juke s'affiche aussi bien en essence qu'en diesel, avec une offre sensiblement équivalente. Mais si en gazole, vous n'aurez pas vraiment le choix, avec, sous le capot, exclusivement le bloc 1.5 dCi 110 ch, en essence, les 1.6 117 ch et 1.2 DIG-T 115 ch y sont légion. Quant au 1.6 DIG-T 190 ch, il est moins diffusé. Reste que l'achat doit se faire avec la plus grande vigilance en raison des soucis mécaniques et électroniques dont il a été victime. Certes, la plupart on été résolus. Dès lors, historiques et factures de réparations seront un gage de sécurité...
