Nissan Juke

Fiche fiabilité

Le Juke de première génération est loin d'être fiable. Attention en occasion !

Roberto Bencivenga

Dates clés

  • Septembre 2010 : commercialisation du Juke
    • Mai 2014 : restylage
    • Automne 2019 : arrêt de commercialisation
En bref

Trois ans après le lancement du SUV compact, le Qashqai, Nissan dévoile son petit frère, le Juke et s'attaque ainsi au segment des crossovers urbains. Avec ses 4,13 m de long, il est en mesure de rivaliser, entre autres, avec les Peugeot 2008 et Renault Captur, arrivés plus tard.

Sur le plan mécanique, l'offre est composée d'une version diesel 1 .5 dCi de 110 ch. En essence, on a le choix entre un 1.6 atmosphérique de 94 ou 117 ch et un 1.6 DIG-T turbo de 190 ch. Pour ce qui est de la transmission, le Juke est disponible en boîte mécanique à 5 rapports sur les essence et 6 sur le diesel ainsi qu'en boîte auto CVT à variation continue. Enfin, une déclinaison 4x4 All mode est inscrite au catalogue du constructeur mais réservée exclusivement à la motorisation 1.6 190 ch.

En matière d'habitabilité à bord, si les places avant se montrent assez généreuses, il n'en va pas de même à l'arrière, où l'espace pâtit de la coupe de la carrosserie. Dès lors, la garde au toit est réduite et l'espace pour les jambes limité. Côté coffre, le volume s'avère moyen avec 251 litres en 5 places et 830 banquettes arrière rabattues.

En mai 2014, le Juke se refait une beauté. Ainsi, les projecteurs sont modifiés et de nouveaux boucliers avant et arrière apparaissent. De même, la calandre, les ailes et les rétroviseurs sont redessinés. Ajoutons que le volume de coffre progresse en passant de 251 à 354 litres. Du nouveau également sur le plan mécanique avec l'arrivée sous le capot d'un bloc essence 1.2 DIG-T de 115 ch qui n'est autre que le 1.2 TCe de Renault. Une version Nismo de 214 ch (218 en version Nismo RS) apparaît également.

La carrière du Juke 1 aura duré près de neuf ans, un parcours qui sera entaché par plusieurs soucis de fiabilité, notamment en diesel.

Sous le capot    

En diesel

1.5 dCi : 110 ch

En essence

1.2 DIG-T : 115 ch

1.6 : 94 ch et 117 ch

1.6 DIG-T : 190 ch

1.6 Nismo/Nismo RS DIG-T : 214/218 ch

 

LE Nissan Juke A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Le bilan est peu flatteur, à en croire les propriétaires qui évoquent la présence à bord de plastiques durs et à l'assemblage perfectible. Avec le temps et les kilomètres, des vibrations et des bruits parasites apparaissent au roulage.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi s'inquiéter. Disques, plaquettes, embrayage.... semblent plutôt robustes et tiennent dans le temps. Mais attention, une conduite un peu trop sportive ou un usage très urbain, peuvent accélérer leur usure.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Franchir la porte d'un concessionnaire Nissan rime avec factures conséquentes, surtout à l'heure du changement d'organes mécaniques importants.

Est-il cher à entretenir ?

Grâce à la bonne tenue des pièces d'usure courantes, le coût d'entretien reste raisonnable. Ca se gâte s'il est question de changer des organes importants.

 

 

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UN JUKE  D'OCCASION ?

En diesel

Comptez de 6 500 €/7 500 € pour un 1.5 dCi 110 ch âgé de 12/13 ans et ayant parcouru moins de 120 000 km.

En essence

Comptez un budget de départ de 7 000 € pour un Juke 1.6 117 ch âgé de 12/13 ans et ayant parcouru moins de 120 000 km.

Pour un 1.2 DIG-T, 115 ch âgé d'une dizaine d'années et de moins de 100 000 km au compteur la mise de départ est d'environ 8 000 €.

Pour un 1.6 DIG-T 190 ch, de 8/10 ans et moins de 100 000 km au compteur, la note grimpe à environ 10 000 €.

 

Fiabilité

Description :

Avec une note moyenne de 12,4/20 relevée à travers notre rubrique "Avis des propriétaires", le bilan est très moyen. Le Juke se montre plutôt capricieux sur le plan de la fiabilité, qu'il s'agisse des versions essence ou du diesel. 

Juke essence

Boîte de vitesses

Sur la version DIG-T 190 ch, on recense plusieurs cas de casses ayant entraîné son remplacement.

Moteur 1.2 DIG-T

C'est un 1.2 TCe Renault, et il souffre des mêmes tares, à savoir consommation excessive d'huile qui peut aller jusqu'à la casse moteur. Et ce n'est pas rare. Soucis de chaîne de distribution également.

Juke diesel

Durit de turbo

De nombreuses avaries on affecté le bloc 1.5 dCi 110 ch. Elle doit être changée.

Moteur 1.5 dCi

Quelques remplacements ont été répertoriés. Avec des faiblesses connues de bielles/coussinets de bielles sur certaines années.

Turbo

Beaucoup de défaillances sur le 1.5 dCi, à l'origine d'à coups et de pertes de puissance. Un changement est nécessaire.

Injecteurs

Nombreuses défaillances prématurées des injecteurs, qui doivent être remplacés.

 

Rappel de rectification en concession :

  • Septembre 2020 : sur une série de Juke produits entre septembre 2015 et mars 2018, la sécurité ''enfant'' au niveau de la portière arrière peut ne pas assurer sa fonction. Dès lors, si l'on agit sur la poignée d'ouverture, elle peut s'ouvrir malgré son verrouillage.
  • Automne 2018 : sur une série de Juke produits entre avril et juin 2017, un interrupteur peut être défectueux et provoquer l'arrêt inopiné du moteur. Effet collatéral et sous certaines conditions, le système d'airbag du véhicule peut ne pas fonctionner.
  • Décembre 2014 : sur une série de Juke 1.6 Turbo, produits du 25 janvier 2012 au 6 mai 2014, le capteur de pression de carburant peut ne pas être serré correctement. Un risque de fuite n'est pas à écarter ainsi qu'un dysfonctionnement du moteur.

 

LE BILAN

Très présent sur le marché de la seconde main, l'opus 1 du Juke s'affiche aussi bien en essence qu'en diesel, avec une offre sensiblement équivalente. Mais si en gazole, vous n'aurez pas vraiment le choix, avec, sous le capot, exclusivement le bloc 1.5 dCi 110 ch, en essence, les 1.6 117 ch et 1.2 DIG-T 115 ch y sont légion. Quant au 1.6 DIG-T 190 ch, il est moins diffusé. Reste que l'achat doit se faire avec la plus grande vigilance en raison des soucis mécaniques et électroniques dont il a été victime. Certes, la plupart on été résolus. Dès lors, historiques et factures de réparations seront un gage de sécurité...

 

 

Nissan Juke

Avis Nissan Juke

17,2 /20

Juke (2) 1.2 DIG-T 115 N-CONNECTA (2017)

Par Par77 le 10/12/2023

Véhicule acheté en concession il y a 14 mois, c était un 1ere main. Confortable en assise et à conduire. C est mon 1er véhicule récent, et je le trouve pratique dans ses options, notamment la camera de recul (primordiale vu le gabarit du véhicule) et l aide à la conduite (très utile sur les longs trajets et en quand il y a des radars) .Parfait pour des personnes grandes et costauds ; ce qui est assez rare sur la majorité des véhicules sans devoir mettre un prix excessif dans ce qu on a pu voir, et c était là notre plus grand problème. Seul ce véhicule répondait à tous nos critères de confort et de gabarit interieur.Le coffre semble pas très grand mais finalement pas si petit qu’on pourrait le croire grâce à son double fond. Le rabattage des banquettes arrière en 1 seconde est top !Point un peu négatif : sa consommation : 35 litres pour 450 kms en général.Point positif : c est une chaîne , donc grosse économie au garage Pour résumer: pas de regret pour l achat de ce véhicule

6,6 /20

Juke (2) 1.6 DIG-T 190 TEKNA (2012)

Par martin le 22/11/2023

proprietaire depuis 2012, plus jamais une nissan boite de vitesse qui casse a 77000kmstotalement anormal mais refus de prise en charge et de tout geste du constructeurentretenue chez nissan tres regulierementje ne prendrai plus cette marque, peu fiable selon mon experience

16,2 /20

Juke 1.6 DIG-T 200 NISMO (2013)

Par  le 24/10/2023

Propriétaire d'un Nissan Nismo 1.6T 200ch Véhicule très sympathique pour un jeune parent, il y a assez de place à l'arrière pour un siège auto ISOFIX pivotant. Cependant, le coffre est très petit, j'y fais rentrer une poussette canne et voilà, le coffre est plein. En ce qui concerne le confort, les sièges en alcantara sont très bien pensées, bon soutien pour une conduite économique ou sportive. Si vous souhaitez faire un point sur vos angles morts, étirez-vous car le torticoli est vite arrivé. La ceinture de sécurité côté passager est mal pensé, elle est trop serré au niveau du siège donc difficilement accessible. La finition Nismo est satisfaisante, sans plus. Beaucoup de plastique, pas forcément de qualité, dommage à ce prix. Ecologiquement, nous sommes en CRIT1 donc très bon point pour rouler en ville lors des pics de pollution. En terme de budget, mon véhicule a 125000km et ma bourse est restée tout à fait abordable. Cependant la consommation en mode sport, prenez une carte abonnement à la station service la plus proche. A peine 400 bornes d'autonomie, bien dommage pour 46L. La fiabilité est tout de même présent ce qui en fait un très bon point. Le design du Juke Nismo est minime ce qui est parfait, discret et agressif à la fois. On ne vous voit pas arrivé dans votre petit SUV, et là file de gauche sur l'autoroute, ça fuse ! (jusqu'à la prochaine station service ^^) Bref, bon véhicule mais quelques points à revoir.

7,8 /20

Juke (2) 1.2 DIG-T 115 N-CONNECTA (2018)

Par Juke nul le 25/07/2023

Personnellement je suis très déçu du véhicule, boîte de vitesses très mal étagée, grosses difficultés pour passer les rapports, trop proches. Mais le comble reste la qualité de la peinture, en métallisée c'est une catastrophe, ultra fragile, c'est à se demander s'il y a un vernis de protection. Personnellement je vais me débarrasser de mon Juke au plus vite. Très mauvais plan cette voiture

Essais Nissan Juke

Forum Nissan Juke

Juke

Par dingdongtoy le 14/03/2025 à 19:33

