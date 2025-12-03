Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Kia prépare une voiture très originale

Dans Futurs modèles / Design

Cédric Pinatel

0  

Mais quelle est cette étrange voiture que prépare Kia ? Sa silhouette ne ressemble vraiment à aucun autre modèle du marché.

Kia prépare une voiture très originale
Voici le profil de cet étrange véhicule que Kia dévoilera bientôt.

Pas plus tard qu’hier, nous découvrions les premières images de la future Kia EV2 de série, peu révélatrices pour l’instant puisque l’auto reste cachée sous une bâche.

Aujourd’hui, place à une autre nouveauté de Kia que prépare le constructeur coréen, elle aussi partiellement cachée pour le moment puisqu’elle ne se montre que dans un cadre très sombre.

Une future Kia de luxe ?

Comme vous pouvez l’observer dans ces premières images publiées par Kia, cet engin n’affiche pas du tout des proportions classiques. Il peut se décrire comme une sorte de monospace très effilé, arborant une surface vitrée étonnante dont le détail rappelle un peu l’univers des concept-cars des années 90. Sa poupe très tronquée, elle, évoque plutôt l’esprit d’une Toyota Prius de seconde génération ou de sa mouture actuelle !

Les optiques avant ne ressemblent pas du tout à celles des Kia actuelles.
Les optiques avant ne ressemblent pas du tout à celles des Kia actuelles.

On distingue aussi sa signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière, avec des optiques très différentes de celles des modèles de Kia actuels. Les feux arrière, au contraire, paraissent plus classiques.

Un concept-car, mais après ?

Kia ne communique pour l’instant aucune information au sujet de ce véhicule étrange, qui ressemble à un pur concept-car. Ses proportions suggèrent en tout cas qu’il s’agit d’un modèle plutôt haut de gamme et probablement basé sur une technologie 100 % électrique.

les feux arrière semblent plus classiques.
les feux arrière semblent plus classiques.

« Le futur attend dans l’ombre. Notre vision prendra forme bientôt », peut-on seulement lire dans la publication officielle de Kia.

0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité