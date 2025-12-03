Kia prépare une voiture très originale

Pas plus tard qu’hier, nous découvrions les premières images de la future Kia EV2 de série, peu révélatrices pour l’instant puisque l’auto reste cachée sous une bâche.

Aujourd’hui, place à une autre nouveauté de Kia que prépare le constructeur coréen, elle aussi partiellement cachée pour le moment puisqu’elle ne se montre que dans un cadre très sombre.

Une future Kia de luxe ?

Comme vous pouvez l’observer dans ces premières images publiées par Kia, cet engin n’affiche pas du tout des proportions classiques. Il peut se décrire comme une sorte de monospace très effilé, arborant une surface vitrée étonnante dont le détail rappelle un peu l’univers des concept-cars des années 90. Sa poupe très tronquée, elle, évoque plutôt l’esprit d’une Toyota Prius de seconde génération ou de sa mouture actuelle !

On distingue aussi sa signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière, avec des optiques très différentes de celles des modèles de Kia actuels. Les feux arrière, au contraire, paraissent plus classiques.

Un concept-car, mais après ?

Kia ne communique pour l’instant aucune information au sujet de ce véhicule étrange, qui ressemble à un pur concept-car. Ses proportions suggèrent en tout cas qu’il s’agit d’un modèle plutôt haut de gamme et probablement basé sur une technologie 100 % électrique.

« Le futur attend dans l’ombre. Notre vision prendra forme bientôt », peut-on seulement lire dans la publication officielle de Kia.