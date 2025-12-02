Affronter des inondations en McLaren Senna, est-ce bien raisonnable ?
Le propriétaire de cette rarissime McLaren Senna tente-t-il de se promener avec une météo exécrable ou bien de sauver sa supercar des inondations de Malte ? Une chose est sûre : les images sont spectaculaires.
Sortir une supercar extrêmement radicale prévue pour tomber des chronos sur circuit implique de faire attention à la largeur de la route, à l’éventuelle présence de nids-de-poule et à la météo pour ne pas se retrouver sous la pluie avec des pneus développés pour un maximum de grip par temps sec. Dans ce cas de figure partagé sur le réseau social TikTok, aucune case n’est cochée.
Les séquences montrent en effet une très exclusive McLaren Senna dans les rues étroites de l’île de Malte. Pour ne rien arranger, les courants forts d’une inondation font face à l’Anglaise d’exception. Des éléments qui ne démotivent pas le conducteur bien décidé à progresser sur la route malgré l’énorme quantité d’eau que sa voiture affronte. Un rendu surréaliste qui fait presque penser à un rendu par intelligence artificielle.
La Senna, un hommage à Ayrton en 2017
Pour rappel, Mclaren lance la Senna en 2017 pour rendre hommage au pilote brésilien Ayrton Senna décédé suite à un crash lors du Grand Prix d’Imola 1994. Bien intégrée dans la gamme Ultimate Series, elle embarque un V8 4,0l biturbo de 800 chevaux pour 800 Nm de couple. Une mécanique musclée qui lui permet de tomber le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 340 km/h. Les bruits de couloir évoquent un tarif placé à 930 000 euros environ à son lancement.
