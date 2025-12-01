Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
De La Chapelle

Une De La Chapelle Atalante sur un parking Lidl fait beaucoup réagir

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

4  

Les voitures de prestige déchaînent les passions. Et lorsqu’un exemplaire particulièrement luxueux se trouve sur le parking d’un magasin de hard-discount, les commentaires fusent sur les réseaux sociaux. La preuve avec cette De La Chapelle Atalante V8 en photo sur Facebook devant un Lidl.

Une De La Chapelle Atalante sur un parking Lidl fait beaucoup réagir

Avec plus de 500 réactions et un peu moins de 200 commentaires, le cliché d’une De La Chapelle Atalante fait couler beaucoup d’encre sur le réseau social Facebook. Le débat ne concerne pas son V8 ni son design hors du commun pour notre époque, mais plutôt sa présence sur le parking d’une enseigne de hard-discount : Lidl.

Chaque internaute apporte son point de vue sur l’idée de se rendre dans un Lidl avec une voiture à 500 000 euros. Les commentateurs défendent la démarche ou la dénoncent en se moquant au passage du propriétaire, tandis que quelques personnes évoquent un rendu virtuel par intelligence artificielle en notant quelques incohérences sur les peintures du parking ou la position des voitures.

 

L’Atalante V8, 461 chevaux et des finitions de haut vol

Pour rappel, la De La Chapelle Atalante V8 embarque un bloc semblable à celui de la Corvette. Il s’agit comme son nom l’indique d’un huit cylindres en V 6,2l de 461 chevaux pour 617 Nm de couple. Une artillerie qui rend la particulièrement dynamique avec son poids de 1350 kilos.

4  

