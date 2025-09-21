Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

De La Chapelle

Route de nuit

Le monospace le plus chic du monde est français : le De La Chapelle Parcours

Dans Voitures d'exception / Luxe

Stéphane Schlesinger

0  

Extrêmement luxueux, nanti de mécaniques prestigieuses et très rapide, le De La Chapelle Parcours relevait d'un concept inédit, celui du monospace de grand luxe. Il n'a pas malheureusement pas atteint le stade de la mise en production...

Le monospace le plus chic du monde est français : le De La Chapelle Parcours

En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées. Des idées qui ont besoin de beaucoup de pétrole. Et quand on dirige une société qui génère des immenses revenus grâce à l’or noir, ça n’est pas un problème. C’est exactement le cas pour Didier Primat, héritier de la famille Schlumberger, et dirigeant de la société Primwest chargée d’investir les sommes colossales issues des services pétroliers.

Passionné d’automobiles, Primat a de grandes ambitions en la matière, au creux des années 80. Comme d’autres avant lui, dont Jean Tastevin créateur de la Monica, il a envie de belles marques de luxe françaises. Et pourquoi pas dans un groupe ? Alors, il va s’atteler à le constituer, en rachetant en 1988 la société De La Chapelle, qui produit déjà une jolie réplique de Bugatti 55, la Stimula, ainsi que MVS en 1989. Le premier produira des voitures de luxe, le second, des GT, à l’image de son excellente Venturi.

Le profil du De La Chapelle Parcours ne manque pas d'intérêt. D'ailleurs, le travail de ses flancs pourrait avoir eu quelque influence sur celui du Toyota Previa de 2e génération.
Le profil du De La Chapelle Parcours ne manque pas d'intérêt. D'ailleurs, le travail de ses flancs pourrait avoir eu quelque influence sur celui du Toyota Previa de 2e génération.

A l’époque, la folie du monospace commence à déferler, et beaucoup, dont Primart, imaginent que c’est là l’avenir de la voiture. Son idée ? En créer un de très haut de gamme, qui sera badgée De La Chapelle : il s’agit d’arriver avec une idée nouvelle, et personne ne produit de monocorps de grand luxe. Le dessin du véhicule est confié à Barré Design, qui imagine un immense salon roulant, au dessin plutôt élégant et musclé qui intègre des éléments de grande série, comme des projecteurs de Mazda 626 Coupé et des feux arrière d’Audi 80. De plus, le Cx, à 0.28, est incroyablement bas !

Habitacle immense, modulable et surtout très luxueux pour le De La Chapelle Parcours : un vrai bureau de PDG !
Habitacle immense, modulable et surtout très luxueux pour le De La Chapelle Parcours : un vrai bureau de PDG !

Techniquement, on s’inspire de la compétition auto, avec un châssis tubulaire agrémenté d’un plancher en nid d’abeille équipé de trains roulants à double triangulation avant/arrière. Mieux, la suspension est pneumatique, mais comporte tout de même des amortisseurs hydrauliques. Primat a déjà un acheteur au moment de réaliser celui qui se dénomme Parcours et dont le premier proto est animé par un V12 5,3 l Jaguar. Non roulant, il ouvre tout de même la voie à un second qui l’est, lui, grâce à son V8 5,0 l 32 soupapes (326 ch) de Mercedes 500 SL R129. Ce Parcours sera exposé au salon de Genève 1992.

Le tableau de bord du parcours compile bien des accessoires de grande série : volant et commandes de console de Peugeot 605, aérateurs de BMW...
Le tableau de bord du parcours compile bien des accessoires de grande série : volant et commandes de console de Peugeot 605, aérateurs de BMW...

Son habitacle, doté de superbes sièges individuels et modulables, exhale autant le luxe que la fonctionnalité, tout en se voulant hi-tech avec son téléphone intégré, et son circuit vidéo… Cet exemplaire n’est pourtant pas homologué, au contraire du troisième.

Présenté comme capable de 240 km/h, le Parcours n’a aucun rival, mais voilà, l’argent manque pour le finaliser. Les activités en F1 de Venturi sont un gouffre financier, et bien vite, Primart est contraint d’abandonner son projet de groupe automobile de luxe. MVS est revendu, tout comme De La Chapelle. Le parcours du Parcours s’arrête donc net.

A l'arrière du parcours, on reconnaît les feux de l'Audi 80 B4.
A l'arrière du parcours, on reconnaît les feux de l'Audi 80 B4.

Aurait-il pu connaître le succès ? Voulu par un PDG pour des PDG, cet engin ne se destinait pas au grand nombre. Pire, aucun constructeur prestigieux n’a jamais produit de monospace aussi huppé : ils n’y croyaient certainement pas. En revanche, les SUV de luxe, dix ans plus tard, ont trouvé un public invraisemblable. Aussi adroitement dessiné soit-il, un monospace ne séduira jamais autant le plus grand nombre qu’un faux 4x4, à cause de sa silhouette de camionnette. C’est désormais acquis…

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/