Camping-cars : le grand comparo du père Noël

De la miniature de bon aloi au jouet premier prix chinois en passant par les classiques du jouet, les camping-cars, van et fourgons sont pléthores et plus de 60 modèles différents se disputent les faveurs des clients, ou plutôt, du père Noël. Alors ce dernier a bien été obligé de sélectionner. Voilà. donc, en exclusivité mondiale, son trio de tête.

Barbie Camping-car de rêve 3 en 1

À tout seigneur, tout honneur, ou plutôt, à toute princesse son van. Il s’agit en l’occurrence de Barbie qui passe toutes ses vacances en camping-car depuis des décennies. Son modèle actuel ressemble à un Intégral, voir un camion de marchand de glace, mais au niveau de ses commodités à bord, il est indépassable. Qu’on en juge : non seulement il se transforme en pick-up, dispose d’une douche, d’une cuisine de plein air et d’une terrasse sur le toit. Mais en plus, et c’est sans aucun doute le seul van au monde à en être équipé : il est pourvu d’une piscine et d'un tobbogan pour que Barbie et Ken puissent se rafraîchir après un long trajet dans le salon. Évidemment, un tel équipement a un prix : 160 euros en l’occurrence.

Le père Noël a aimé

Son rose inimitable

Sa modularité incontestable

Le père Noël n’a pas aimé

Son prix déraisonnable

Son CX loin d’être respectable

Camping-car familial Playmobil

La marque allemande en a fait l’un de ses joyaux dès ses débuts en 1974 et depuis ce temps, c’est l’un des accessoires préférés de ces drôles de bonshommes à la drôle de coupe de cheveux. Le camping-car Playmobil n’a qu’une volonté : être le plus près possible de la réalité. Sa forme générale, sa capucine (avec son lit pour deux), sa cuisine et son salon transformable : tout n’est que réalisme et sobriété. Et s’il ne dispose pas d’une piscine, il est livré avec son vélo et son indispensable barbecue.

Le père Noël a aimé

Sa ligne réaliste

Ses nombreux accessoires

Le père Noël n’a pas aimé Son manque de fantaisie

Camping-car de l’amitié Lego

Si le fabricant de briques danois propose un Combi T2 destiné aux grands, et un T1 pour les plus petits, il n’en oublie pas les enfants qui souhaitent un vrai camping-car comme ce modèle de la collection « friends ». Au menu : un très joli vert pastel qui, marié à sa face avant lui offre un look vintage. Très habitable, avec trois places à l’avant, il dispose de tout le confort, et même d’une (fausse) arrivée d’eau. Un escalier permet d’accéder à l’étage ou les trois occupants trouveront des lits sur une terrasse escamotable pour passer la nuit à la belle étoile.

Le père Noël a aimé

Son look irrésistible

Le père Noël n’a pas aimé