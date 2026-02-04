Ford et Geely : vers un partenariat surprise pour contourner les droits de douane en Europe ?

Ford n’est pas en grande forme, les modèles électriques, comme le Capri et l’Explorer, peinent à trouver leur public, si bien que le constructeur a dû réduire les rythmes de production, et les best-sellers qu’ont été les Fiesta et Focus ont quitté le catalogue.

En attendant que Ford retrouve sa pleine forme, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Selon plusieurs sources proches du dossier, Ford et le Chinois Geely (propriétaire notamment de Volvo et Lotus) finaliseraient actuellement les contours d’un accord industriel majeur en Europe.

Le point névralgique de ce rapprochement se situerait en Espagne. Geely lorgne les capacités de production de l’usine Ford de Valence. L’objectif est clair : fabriquer localement des modèles destinés au marché européen et ainsi éviter les taxes sur les véhicules provenant de Chine. Pour Ford, ce partenariat offrirait une solution pour optimiser l’utilisation de ses usines européennes.

Un partage de technologies

Ce n’est pas tout puisque Ford et Geely auraient également évoqué un cadre pour le partage de technologies automobiles, notamment pour la conduite automatisée.

Geely n’est bien sûr pas le seul à vouloir s’implanter en Europe. Les modèles Leapmotor seront fabriqués dans une usine Stellantis en Espagne, tandis que les marques chinoises Xpeng et GAC produisent des véhicules dans une usine sous contrat de Magna Steyr en Autriche. Quant à BYD, les premiers exemplaires à sortir de son usine implantée en Hongrie ne devraient pas tarder.