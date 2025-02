Rétromobile : quelle voiture acheter si vous avez 1 000 000 €

Certains le regrettent, d'autres s'en réjouissent. Les voitures avoisinant le million d'euros sont monnaie courante au salon Rétromobile : on en trouve beaucoup plus que des Renault 4 ! De quoi vous dégoûter, vous qui pensiez faire partie d'une élite avec votre budget énorme, permettant de rêver à un 3-pièces parisien. Vous consolerez en ayant l'embarras du choix en matière de voiture de collection.

Cela dit, plus que jamais, il s'agit de faire preuve de prudence avant de signer avec le vendeur. Comme toujours, privilégiez les autos dont vous rêvez, ne retenez que celles en superbe état, dotées d'un historique digne de ce nom, et faites-vous aider d'un des nombreux spécialistes que vous trouverez sur le salon. On est d'accord, le "matching number" relève plus d'un fétichisme de béotien qu'autre chose, mais préférez les autos aux numéros concordants : cela facilitera la revente si vous êtes dans une démarche spéculative. C'est comme ça.

Ancienne

Mercedes-Benz 300 SL (1954 – 1963)

Certes, à Rétromobile, on voit des 300 SL dans tous les coins. Mais, alors que le marché a baissé pour les voitures des années 50, la Mercedes continue sa progression. Fou, non ? Cela s’explique par le caractère iconique de la voiture, mais aussi sa beauté (ah, ces portes papillons !) ses performances, et son éligibilité à bien des manifestations classiques. Lancée en 1954, c’est l’adaptation à la route d’un modèle de course très sophistiquée avec son 6-en-ligne à injection directe, un 3,0 l de 215 ch.

Celui-ci peut l’emmener à 260 km/h si elle dispose du pont long, le Cx de 0.36 étant par ailleurs un atout. Devenue Roadster en 1957, et dotée pour l’occasion d’une suspension modifiée, la 300 SL durera jusqu’en 1963, produite à 1 400 unités en coupé et 1 858 unités en Roadster. De plus, elle débouchera sur une lignée de roadsters badgés SL, mais pas exactement sportifs. Sur ce genre d’auto, souvent restaurée plusieurs fois, l’assistance d’un expert est plus que jamais recommandée, pour s’assurer de la qualité du travail effectué et de l’authenticité de l’exemplaire. Dès 1 000 000 €. Cote en hausse.

Youngtimer

Audi Sport Quattro (1985 – 1986)

Rappelez-vous cette époque où Audi s’est fait un nom par la technologie. La Quattro a énormément profité à l’image de la marque allemande dès sa sortie en 1980 et révolutionné les voitures de rallye. Elle a d’ailleurs remporté les championnats du monde des rallyes 1982 et 1984. La concurrence passant aux quatre roues motrices, inspirée par l’Audi, celle-ci doit se refondre pour rester au plus haut niveau.

Elle augmente sa puissance et raccourcit son empattement, élargit ses voies et recourt au kevlar pour certains éléments de carrosserie en 1983, ce qui donne la Sport Quattro. Produite à plus de 200 unités, (214 exactement) unités pour son homologation en Groupe B, catégorie-reine du rallye, cette Audi est parfaitement réalisée et civilisée (ABS, direction assistée), contrairement, à ses rivales de courses adaptées à la route. Commercialisée en 1985, elle adopte un 2,1 l turbo de 314 ch qui lui autorise 250 km/h au maxi. Très rare, agressive et improbablement belle, la Sport Quattro a fait rêver des millions de passionnés. Dès 600 000 €. Cote en hausse.

Newtimer

Ford GT (2017 – 2022)

Jalon dans l’histoire de Ford de par ses victoires au Mans et sa beauté, la GT40 a donné lieu à deux héritières. Badgées simplement GT, l’une est sortie en 2004, l’autre en 2016. Si la première ressemble comme deux gouttes d’eau à son ancêtre, la seconde n’a presque rien à voir par son look et profite d’une technologie ultramoderne. Dotée d’un V6 3,5 l biturbo de 656 ch, elle bénéficie d’une fabrication en fibre de carbone et d’une aéro très travaillée : son but est la course. Elle remportera notamment une victoire de classe au Mans 2016, en GTE-Pro.

1 000 exemplaires sont prévus, mais face à la demande pour cet engin ultra-efficace et rapide (350 km/h), Ford en produira 1 350 jusqu’en 2022, non sans avoir amélioré la GT en 2020, poussée à 669 ch. Il y aura même une Mk II de 710 ch réservée à la piste en 2019 et surtout une pléthore de séries spéciales. Ultra-radicale, la GT est l’une des hypercars au plus fort parfum de compétition. Vendue neuve à près 500 000 €, elle a vu sa valeur s’envoler. Dès 1 000 000 €. Cote en hausse.