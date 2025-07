Est-il plus compliqué de revendre sa voiture électrique d'occasion ?

Que ce soit en neuf ou en occasion, le marché de la voiture électrique possède ses spécificités. Des spécificités qui ne vont pas vraiment dans le sens du vendeur. Si vous être propriétaire d’un VE et que vous souhaitez vous en séparer, la patience sera votre alliée.

Le nerf de la guerre reste bien sûr financier. De ce côté, sachez que l’électrique a connu une forte baisse. D’après le baromètre de La Centrale, les wattures ont vu leur prix fondre de 3 000 € en moyenne en l’espace d’un an. Pour la première fois, le prix moyen est passé sous la barre des 20 000 €. Malgré cette tendance, 58 % des Français considèrent les VE encore trop chers par rapport aux thermiques. Autre frein, l’état de santé de la batterie et son coût restent des craintes pour les consommateurs.

Cinq mois en moyenne

D’après la dernière étude de l’Avere-France, « le délai moyen de revente d’un VEO (véhicule électrique d’occasion) en 2024 était d’environ 5 mois (146 jours), soit plus d’un mois de plus que le délai de revente des VO thermiques et hybrides (respectivement 96 et 104 jours) ». Ces chiffres émanent des professionnels de l’automobile, mais ces différences sont transposables aux particuliers. Il est donc préférable d’anticiper ou de prendre son mal en patience…

Ces délais s’expliquent par plusieurs phénomènes, notamment le fait que 2024 coïncide avec l’échéance des contrats de leasing signés en grand nombre entre 2020 et 2021. « Le retour d’un volume important de voitures dans un laps de temps restreint a entraîné une saturation de la demande, et il a allongé le temps pour écouler l’excédent de l’offre ». Autre point, l’offre n’est pas assez variée puisque 50 % des achats l’année dernière ne concernent que quatre modèles.

Mais une bonne nouvelle apparaît puisque « le délai de revente au premier trimestre 2025 a diminué d’environ un demi-mois, tombant à 134 jours ». Deux semaines de gagnées, c’est toujours ça de pris.

La Corse et l'Île-de-France championnes du VEO

L’Avere a également étudié les différences de volumes de vente entre les régions. Il en ressort que celles qui présentent un haut niveau de revenus et un degré d’urbanisation important affichent la meilleure dynamique. Pourtant, ces seuls critères ne sont pas les seules déterminantes pour l'électrification du marché de l'occasion.

En termes de volume, l’Île-de-France se hisse à la première place avec plus de 17 000 voitures. Pourtant, la Corse est au-dessus en part de marché avec plus de 10 %. Retrouvez dans le tableau ci-dessous les immatriculations 2024 ainsi que la part de marché.