Peut-on se réjouir d'une augmentation moins importante du coût des réparations ?

Pour le SRA (Sécurité et Réparations Automobiles), les années se suivent et se ressemblent, ou presque. Sur une période de dix ans, les chiffres ont de quoi donner des sueurs froides. L’augmentation du prix des pièces détachées s’élève à 73 %, le poste réparation atteint pour sa part 59 %, la peinture 50 % et la main-d’œuvre 43 %.

L’année dernière, les hausses étaient à nouveau au rendez-vous avec + 3,8 % (pièces), + 3,9 % (main-d’œuvre) et + 5,5 % (ingrédients peinture). Au final, le coût des réparations grimpe de 4,4 %.

Pour ce deuxième trimestre, il ne faut pas s’attendre à des miracles puisque la tendance ne s’est pas inversée. Toutefois, le SRA note « une progression plus contenue qu’au cours des trois dernières années ». En effet, les réparations progressent de 4,1 %. Dans le détail, les pièces affichent + 2,9 %, la main-d’œuvre + 3,5 % et les ingrédients peinture + 4,9 %. Toutefois, ces chiffres sont « toujours au-dessus de l'inflation et des tendances d'avant 2022 ».

Plusieurs facteurs mis en avant

Faut-il y voir une tendance de fond ? Rien n’est moins sûr, mais le SRA avance plusieurs explications pour ces derniers chiffres. Certains constructeurs ont peu augmenté le prix de leurs pièces détachées, Hyundai a même fait le chemin inverse avec une baisse de près de 10 %. L’association note également un parc automobile qui vieillit, une sinistralité moins intense, mais aussi « une montée en puissance du réemploi et de la réparabilité ».