Vivre en Lamborghini Revuelto, ça rend vraiment fou

EN BREF Jusqu'à 1015 ch 0 à 100 en 2,5s 0 à 200 en moins de 7s 506 808€ V12 & 3 moteurs électriques

L’avènement de chaque nouvelle Lamborghini à moteur V12 renvoie systématiquement à des souvenirs profonds et témoigne aussi de la vitesse vertigineuse du temps qui passe. J’ai découvert la Diablo au moment où j’apprenais à parler, la Murcielago dans les pages des numéros d’Auto Hebdo que je feuilletai au collège et l’Aventador au salon de Genève 2011 en compagnie de Patrick Garcia et d’Adrien Raseta. Avec à chaque fois, des réactions de la même nature : il n’existe rien de plus fascinant à regarder que ces grosses berlinettes à moteur central arrière de la marque de Sant’Agata Bolognese sur le marché automobile.

L’Aventador, tout particulièrement, restera pour moi à jamais l’une des sportives les plus marquantes de toute l’histoire de l’automobile. Certains la dédaignaient comme une vulgaire voiture de footballeur ou de Qatari en vacances sur la Côte d’Azur mais il y avait vraiment quelque chose de magique dans son design. Comme toutes les Lamborghini à deux places et moteur V12 depuis la Miura (ou plus exactement la Countach si révolutionnaire dans la construction de la marque), elle a réussi à apporter une vraie rupture par rapport à sa devancière la Murcielago, tout en respectant les canons magistraux du style Lamborghini : monolithique, musclée, pure et exubérante à la fois, l’Aventador s’impose aujourd’hui encore comme un chef d’œuvre absolu malgré ses quelques défauts de conception dont sa fameuse boîte à simple embrayage tant décriée.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Nous sommes déjà 14 ans après la présentation de cette Aventador, finalement remplacée par la Revuelto à la fin de l’année 2023. Et pour la première fois depuis que Lamborghini fabrique des berlinettes à moteur V12 en position centrale arrière, je trouve que le nouveau modèle ne subjugue pas par l’innovation de son design. La Revuelto ressemble à une évolution de l’Aventador, collectionnant les inspirations de certaines de ses séries spéciales (un peu de Sian FKP37 à l’avant, de Centenario à l’arrière…) dans une carrosserie bourrée de détails complexes. Découvrir une nouvelle Lamborghini de ce genre constitue toujours l’un des évènements les plus excitants du monde de l’automobile mais cette fois, il n’y a plus vraiment d’effet de surprise.

Tout cela reste évidemment à relativiser lorsqu’on fait face à une Revuelto bleu mat sous un soleil provençal déjà brûlant au moment de notre essai : lorsque vous placez une Lamborghini V12 à côté d’une autre sportive d’exception, la grosse Italienne gagne toujours. Malgré son relatif conservatisme stylistique, la Revuelto affiche une silhouette absolument sulfureuse et parfaitement en phase avec les valeurs de sa lignée. Ces grosses Lambo à portières en élytres font bondir tout le monde y compris à l’arrêt et, constat réconfortant en France en 2025, semblent hypnotiser même les badauds les plus étrangers à la chose automobile. Quand ils croisent un vaisseau de ce genre, les gens réagissent tous d’une manière bienveillante et passionnée. Quelle magnifique surprise !

Un intérieur de vraie GT

Permettez-moi de dire que je déteste la configuration intérieure de cet exemplaire avec ce rendu bicolore bleu et gris assez grossier, alors que le configurateur de Lamborghini permet d’arriver à des résultats magnifiques. Au-delà des très belles finitions de cuirs, et de fibre de carbone (ou encore d’Alcantara si le client en veut), cet habitacle cache tout de même quelques rares pièces en plastique mais offre beaucoup plus d’espace que celui de l’Aventador. Tant mieux pour les très grands gabarits qui pourront enfin s’installer à bord d’une Lamborghini V12 contrairement au précédent modèle, trop limité en garde au toit pour ceux qui possèdent un très grand tronc (même le gigantesque Sylvain Vétaux du magazine Sport Auto parvient à s’y installer). A bord, l’univers paraît d’une certaine façon plus banal que dans l’Aventador avec cette planche de bord au style presque classique et surtout, la disparition de l’énorme tunnel de transmission.

Car oui, cette Revuelto abandonne la transmission intégrale mécanique apparue sur la Diablo VT et conservée sur les Murcielago et Aventador : elle possède toujours un V12 atmosphérique de 6,5 litres installé en position centrale arrière (entièrement nouveau, retourné de 180 degrés et revendiquant 825 chevaux en puissance maximale et 725 Nm de couple au lieu des 780 chevaux et des 720 Nm sur l’Aventador Ultimae), logé dans une monocoque carbone améliorée par rapport à celle de l'Aventador (rigidité accrue et berceau avant en carbone aussi au lieu de l'aluminium). Mais ce bloc n’est plus connecté mécaniquement qu’au train arrière via un différentiel piloté électroniquement. Devant, l’entraînement des roues se fait via deux moteurs électriques indépendants (à flux axial) de façon à conserver une transmission intégrale « virtuelle ». La puissance maximale cumulée de cet ensemble hybride rechargeable atteint 886 chevaux en mode Strada, 907 chevaux en mode Sport et 1 015 chevaux en mode Corsa. Ou seulement 180 chevaux dans le mode « Cita » 100% électrique activant uniquement les deux moteurs avant. Oui, vous avez sous les yeux la première Lamborghini capable de rouler en traction !

Ajoutons enfin que cette grosse Lamborghini de 4,95 mètres de long (quasiment la taille d’une routière premium allemande !) et de 2,03 mètres de large (plus que toutes les autres sportives du marché) possède un coffre avant de 112 litres. Mine de rien, on peut y installer de quoi partir en voyage à deux. Car oui, la Revuelto peut réellement jouer les GT polyvalentes comme on va en reparler en page suivante.