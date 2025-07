A 506 808€, la Lamborghini Revuelto évolue dans un univers où les concurrentes se comptent sur les doigts d’une main et valent une fortune. On peut citer la Ferrari SF90 Stradale, de puissance et de technologie similaire (1 000 chevaux avec un V8 thermique et trois moteurs électriques), concurrente la plus proche techniquement. Cette dernière semble au moins aussi performante mais elle ne chante pas aussi bien avec son V8 biturbo. Toujours chez Ferrari, la 12cilindri possède bien un V12 atmosphérique (sans hybridation), mais installé en position centrale avant. Comparez-là à la Revuelto et vous obtenez le même genre de duel qu’à l’époque de la Miura et de la Ferrari Daytona. Chez Aston Martin, la Vanquish (389 243€ et V12 biturbo de 835 chevaux) possède elle aussi un moteur placé à l’avant et se veut plus luxueuse et moins sportive. La Valhalla s’approche davantage de la Revuelto (et de la SF90) avec ses 1 079 chevaux, son bloc thermique installé en position centrale arrière et ses trois moteurs électriques mais elle coûte plus cher : 988 235€ sans option.

A retenir : c’est toujours le fantasme automobile absolu

Sur le papier, sa petite sœur la toute nouvelle Temerario pourrait surclasser la Revuelto à la fois au registre des performances et de la polyvalence grâce à son V8 biturbo hybride et son format plus « raisonnable ». La Revuelto peut pourtant jouer les vraies GT (tout dépend de la taille des dos d’âne) et surtout, elle conserve ce que la Temerario, la Ferrari SF90 ou même l’Aston Martin Valhalla n’auront jamais : l’un des deux beaux moteurs du monde installé sous la carrosserie la plus spectaculaire du marché. Ajoutez à cela un comportement dynamique beaucoup plus vivant et sophistiqué que celui de l’Aventador, pointu à l’extrême limite et passionnant en conduite sportive, et vous vous retrouvez avec un engin qui coche toutes les cases du fantasme automobile absolu. Pour moi, ça reste la voiture qu’on rêverait de posséder en premier comme à l’époque où les Countach et Diablo tapissaient les murs des chambres d’enfants (avant que les Murcielago et Aventador ne migrent sur les fonds d’écran d’ordinateurs). Et vivre avec cet engin pousse vraiment à la démence et à rejeter toutes les choses les plus élémentaires du quotidien.

J’espère aussi que cette Revuelto connaîtra une carrière aussi riche que l’Aventador avec un roadster pour décupler encore le plaisir (le V12 Lamborghini résonne mieux contre les paroies rocheuses sans toit) et des variantes plus extrêmes sans oublier les séries limitées au design caricatural. Et merde, j’approcherai sans doute des 50 ans quand sa remplaçante arrivera !

Caradisiac a aimé

Le design toujours foudroyant malgré le manque de créativité

La sonorité moteur vraiment géniale

Le comportement dynamique beaucoup plus vivant

Les performances étourdissantes

Caradisiac n'a pas aimé

La monte pneumatique hivernale à fuire

L'avant qui râcle sur les gros dos d'âne malgré le lift

Pointue à pousser au maximum