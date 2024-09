La nouvelle Aston Martin Vanquish, rien que pour vos yeux

Depuis l’année dernière, Aston Martin dépoussière toute sa gamme. Son cœur de gamme 2+2, la DB11, a d’abord été remplacée par une DB12 améliorée et disposant d’un V8 bi-turbo poussé à 680 chevaux et considérablement retravaillé dans son caractère. Puis la marque de Gaydon a lancé la Vantage, elle aussi sensiblement améliorée par rapport à la précédente mouture avec un V8 de 665 chevaux et un châssis plus efficace.

Cette fois, la 2+2 qui s’affiche dans les images accompagnant cet article concerne le haut de gamme absolu. Basée sur la même plateforme que les DB12 et Vantage, elle remplace l’ancienne DBS Superleggera mais avec de profondes modifications et un design très différencié. Forte d’un empattement rallongé de 80 mm au niveau de la partie entre la roue avant et le montant A, elle ressemble à la très exclusive Valour tout en conservant une face avant à la signature traditionnelle. Plus musclée que la DB12, elle en impose comme il se doit pour une auto de cette race.

Utilisant comme ses sœurs de gamme un châssis en aluminium avec un train arrière multibras et des doubles triangles à l’avant, elle passe comme ces dernières aux amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX et au blocage de différentiel arrière piloté électroniquement (avec toujours une architecture de simple propulsion). Et avec un monstrueux V12 bi-turbo de 5,2 litres dont la Vanquish a désormais l’exclusivité dans la gamme, il faudra que ce châssis retravaillé fonctionne sacrément bien pour absorber ses performances sans trop de ruades.

Car ce V12, fort d’un bloc renforcé, de nouveaux turbos et d’une technologie de « réserve de boost » gardant le système de suralimentation en pression dans certaines conditions même sans sollicitation de l’accélérateur pour une meilleure réponse moteur, revendique désormais 835 chevaux et 1 000 Nm de couple. Il coiffe les V12 de Ferrari (830 chevaux pour 680 Nm et de Lamborghini (825 chevaux pour 725 Nm), même si ces derniers se passent de turbos ce qui présente évidemment d’autres avantages.

Aston Martin annonce un poids à sec de 1 774 kg, un 0 à 100 km/h abattu en 3,3 secondes et une vitesse maximale de 345 km/h. Bardée de technologie (notamment au niveau des aides à la conduite), elle possède aussi de gros freins en carbone-céramique avec des disques de 410 mm de diamètre à l’avant et de 360 mm à l’arrière. Les 312 g/km de CO2 seront bien évidemment synonymes de malus écologique maximal en France et on a très envie de l’essayer.