Les versions AMR de l’Aston Martin DB12 effectuent des essais sur le Nürburgring.

AMR : ce sont les initiales de Aston Martin Racing, la division compétition de la marque anglaise. Les Aston Martin qui disposent de ces trois lettres sont des modèles encore plus affûtés que les Aston Martin « d’entrée de gamme ». Ainsi l’ancienne Aston Martin DB11 AMR disposait d’un V12 de 639 ch alors que la DB11 n’avait droit qu’à un V8 de 535 ch.

Les prototypes photographiés sur le Nürburgring sont les versions AMR des Aston Martin Db12. Les deux bolides mènent à très haute vitesse des essais sur le circuit allemand ces modèles devraient être présentés fin d’année pour une commercialisation en 2026. Sous le capot de ces prototypes, il n’y aura pas de V12 comme pour la DB11 AMR, mais un V8 de forte puissance.

Plus de 700 ch pour la DB12 AMR

Si la DB11 AMR développait avec son V12 639 ch, aujourd’hui les DB12 équipées de V8 affichent une puissance de 680 ch. Equipé de ce même bloc V8, le SUV DBX 707 affiche, comme son nom l'indique, 707 ch, on peut donc imaginer qu’Aston Martin puisse encore faire progresser son moteur pour la version AMR de l’Aston Martin qui pourrait développer 720/730 ch.

Une signature aérodynamique améliorée

En plus d’une amélioration des performances, les versions AMR de la DB12 se distinguent des autres par une lame avant plus épaisse et plus travaillée avec des prises d’air latérales, des bas de caisse repensés et une nouvelle partie arrière. Ainsi les sorties d'échappement ovales sont doubles et superposées, tandis que le bouclier modifié intègre un nouveau diffuseur.