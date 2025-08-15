Le Peugeot E-3008 haut de gamme de 325 chevaux est arrivé

Après son lancement avec une version à hybridation légère de 136 chevaux (désormais 145 chevaux selon la nouvelle norme d’homologation) et sa variante électrique à batteries de 73 kWh, la gamme du nouveau Peugeot 3008 de troisième génération s’est considérablement étoffée ces derniers mois.

Le SUV familial de la marque au lion a reçu le renfort d’une déclinaison hybride rechargeable de 195 chevaux, puis d’une variante électrique dotée de grosses batteries de 97 kWh.

Et maintenant, le E-3008 de 325 chevaux

Cette gamme du Peugeot E-3008 se renforce une nouvelle fois avec l’ouverture des commandes de la déclinaison électrique à deux moteurs, que nous avons essayée sur Caradisiac il y a quelques mois : forte de 325 chevaux (via un moteur électrique installé sur le train avant et un second commandant les roues arrière), cette variante n’est pour l’instant disponible que dans la finition « First Edition » à la vocation très haut de gamme.

Avec une addition fixée à 53 990€, ce E-3008 électrique bimoteur n’a théoriquement pas droit au bonus écologique français même si les concessionnaires pourront éventuellement proposer une remise afin de le faire passer sous les 47 000€. Il abat le 0 à 100 km/h en 6 secondes et pèse 2 262 kg sur la balance.

Plus cher qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale

A ce prix, le Peugeot E-3008 bimoteur coûte 1 000€ de plus qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale. Ce dernier revendique de bien meilleures performances (0 à 100 km/h « glissé » en 4,8 secondes) mais aussi une autonomie supérieure (586 km contre 490 km), car le Peugeot fait pour l’instant l’impasse sur les batteries de 97 kWh dans cette version.