Le Peugeot E-3008 haut de gamme de 325 chevaux est arrivé
Après la version à hybridation légère, les variantes 100% électriques et la déclinaison hybride rechargeable, le récent SUV de la marque au lion s’ouvre enfin aux commandes dans sa mouture la plus puissante et la plus haut de gamme. Elle coûte plus cher que le Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale.
Après son lancement avec une version à hybridation légère de 136 chevaux (désormais 145 chevaux selon la nouvelle norme d’homologation) et sa variante électrique à batteries de 73 kWh, la gamme du nouveau Peugeot 3008 de troisième génération s’est considérablement étoffée ces derniers mois.
Le SUV familial de la marque au lion a reçu le renfort d’une déclinaison hybride rechargeable de 195 chevaux, puis d’une variante électrique dotée de grosses batteries de 97 kWh.
Et maintenant, le E-3008 de 325 chevaux
Cette gamme du Peugeot E-3008 se renforce une nouvelle fois avec l’ouverture des commandes de la déclinaison électrique à deux moteurs, que nous avons essayée sur Caradisiac il y a quelques mois : forte de 325 chevaux (via un moteur électrique installé sur le train avant et un second commandant les roues arrière), cette variante n’est pour l’instant disponible que dans la finition « First Edition » à la vocation très haut de gamme.
Avec une addition fixée à 53 990€, ce E-3008 électrique bimoteur n’a théoriquement pas droit au bonus écologique français même si les concessionnaires pourront éventuellement proposer une remise afin de le faire passer sous les 47 000€. Il abat le 0 à 100 km/h en 6 secondes et pèse 2 262 kg sur la balance.
Plus cher qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale
A ce prix, le Peugeot E-3008 bimoteur coûte 1 000€ de plus qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale. Ce dernier revendique de bien meilleures performances (0 à 100 km/h « glissé » en 4,8 secondes) mais aussi une autonomie supérieure (586 km contre 490 km), car le Peugeot fait pour l’instant l’impasse sur les batteries de 97 kWh dans cette version.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération