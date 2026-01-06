Sony espère convaincre les automobilistes avec un nouveau SUV électrique au style un peu banal

Comme Xiaomi, le géant de l’électronique Sony s’est récemment lancé dans le grand bain des constructeurs automobiles. Mais alors que son rival chinois se targue d’une réussite exceptionnelle sur ce marché dans son pays, les choses paraissent beaucoup plus difficiles pour l’enseigne japonaise connue jusqu’ici pour ses produits hi-tech.

L’année dernière, elle dévoilait au CES de Las Vegas l’Afeela 1 : une berline électrique de 4,91 mètres au design un peu générique et à la fiche technique pas spécialement attrayante, puisque l’auto se contente d’un circuit à 400 volts et d’une capacité de charge rapide limitée à 150 kW en puissance maximale. Le tout pour un prix de base de 89 900 dollars aux Etats-Unis, ce qui laisse entrevoir des ventes délicates alors que la commercialisation de l’auto doit démarrer cette année 2026 !

Et maintenant, le SUV

A l’occasion du CES 2026 de Las Vegas, la nouvelle marque Afeela (montée avec le soutien technique de Honda pour la conception et la fabrication des voitures) présente cette fois le Prototype.

L’engin prend la forme d’un gros crossover de 4,895 mètres de long, 1,93 mètre de large et 1,65 mètre de haut affichant des codes stylistiques très proches de ceux de l’Afeela 1. On ne connaît pas encore ses caractéristiques techniques, mais on imagine qu’il pourrait reprendre les mêmes batteries de 91 kWh et la motorisation à transmission intégrale de 490 chevaux. Sachant que la version de série doit arriver sur le marché en 2028, on espère tout de même qu’il aura le temps d’ici-là de s’équiper d’un circuit électrique en 800 volts avec de meilleures performances de charge.

Quel avenir pour Afeela ?

Afeela projette d’arriver sur le marché automobile américain dès cette fin d’année au plus tard, mais aussi au Japon en 2027. Non seulement son premier produit ne semble pas disposer d’un contenu technologique particulièrement attractif par rapport à la concurrence, mais il arrive au pire moment possible alors que l’administration américaine fait tout son possible pour favoriser l’industrie des voitures thermiques. Bref, l’avenir semble bien sombre pour cette nouvelle marque…

Rappelons que de son côté, Honda travaille sur une nouvelle génération de voitures électriques conçues sur une plateforme inédite. Ces modèles-là semblent présenter un meilleur potentiel sur le papier, rien que par leur originalité.