Surprise, le SUV le plus attendu de Chine est au salon de Munich 2025

Xiaomi a clairement connu un début d’existence spectaculaire en tant que marque automobile. Lancée en Chine en 2023 avec la SU7, une grande berline électrique conçue avec l’expertise du « vieux » constructeur BAIC, elle a immédiatement croulé sous les commandes et revendique déjà plus de 250 000 exemplaires vendus à elle toute seule.

Ce succès impressionnant doit logiquement être amplifié par l’arrivée du YU7, second modèle de la gamme prenant la forme d’un grand SUV (toujours avec les mêmes éléments techniques de base). Tout juste lancé sur le marché chinois, l’engin s’expose au salon de Munich 2025 sur le stand de l’équipementier Caresoft.

Un SUV au gros potentiel chez nous ?

L’occasion donc d’observer ce modèle qui fait tant parler dans l’Empire du milieu, long de 4,99 mètres et affublé d’un capot à la longueur interminable. Visuellement en tout cas, sa silhouette rappelle vraiment celle d’un Ferrari Purosangue avec ces proportions !

A bord, la finition rappelle un peu celle de BYD : en plus de la planche de bord, Xiaomi prend le soin de ne laisser que des surfaces « douces » dans les parties basses de l’habitacle (y compris l’habillage des montants intérieurs et l’entourage des vide-poches dans les portes). Seule petite fausse note relevée, l’habillage en plastique dur des sièges avant dont l’assemblage paraît un peu léger (mais il s’agit là peut-être d’un exemplaire de présérie). L’habitabilité aux places arrière abonde aussi et le coffre ne manque pas de volume (678 litres en plus d’un frunk avant de 141 litres).

En 2027 chez nous, normalement

Équipé dans sa version de base d’une batterie de 96,3 kWh de capacité alimentant un moteur de 319 chevaux, ce YU7 s’affiche en Chine à partir de 30 161€ grâce à la fiscalité imbattable là-bas sur les voitures électriques fabriquées localement.

Xiaomi a récemment annoncé vouloir arriver en Europe avec le YU7 (et la SU7) à partir de 2027. Le prix des véhicules importé risque de quasiment doubler mais quand on observe le nouveau SUV de près, en tout cas, on se dit que c’est effectivement l’une des propositions les plus convaincantes en comparaison des très nombreux autres SUV électriques chinois.

L'instant Caradisiac

C'est quand même étonnant de voir un modèle aussi important presque caché sur un petit stand d'une société spécialisée dans les solutions techniques pour les constructeurs automobiles. Et une bonne façon d'attirer l'attention sur soi, indéniablement.