Le premier SUV électrique de Xiaomi ressemble à un Ferrari Purosangue

Marque bien connue des utilisateurs de produit d’électroménager, le Chinois Xiaomi est officiellement devenu un constructeur automobile en lançant l’année dernière la SU7, une grosse berline électrique de cinq mètres de long.

Et voilà son second modèle : le YU7, qui prend les traits d’un SUV dont les proportions détonnent un peu dans le genre avec un long capot et une silhouette qui, lorsqu’on le regarde de trois quarts avant, évoque celle du Ferrari Purosangue (surtout avec une garde au sol aussi limitée).

L’engin mesure 4,99 mètres de long et 1,99 mètre de large, ce qui signifie qu’on a affaire à un gros bébé sensiblement plus gros que la plupart des SUV électriques familiaux du marché (un Tesla model Y émarge rappelons-le à 4,75 mètres). Ses trois mètres d’empattement promettent une habitabilité intérieure opulente, même si on ne peut pas voir l’habitacle pour l’instant.

La même fiche technique que la SU7

Basé sur la même plateforme que la SU7, il laissera probablement lui aussi le choix entre plusieurs tailles de batteries (et jusqu’à 101 kWh de capacité comme sa sœur berline). Il développera 691 chevaux sur sa version haut de gamme, là où la SU7 se « contente » de 673 chevaux (en attendant l’arrivée de la surpuissante variante Ultra l’année prochaine).

En Chine, il coûtera le même prix qu’un Tesla Model Y largement sous les 40 000 euros grâce aux généreuses aides gouvernementales et locales mais s’il arrive un jour chez nous, ce sera très probablement à des prix sensiblement plus élevés. Il doit démarrer sa production au milieu de l’année prochaine.