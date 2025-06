La Xiaomi SU7 Ultra devient la voiture électrique la plus rapide sur la Nordschleife

Dès le lancement du projet de la SU7 Ultra, Xiaomi avait prévenu que l’objectif était de battre la Porsche Taycan y compris sur le terrain des performances maximales. Pour arriver à cet objectif, d’ailleurs, le nouveau constructeur automobile chinois n’y est pas allé de main morte : alors que la Porsche Taycan Turbo GT se « contente » de 1 108 chevaux en puissance maximale pendant les quelques secondes du mode « launch control » (sinon c’est 789 chevaux le reste du temps), la SU7 Ultra revendique 1 547 chevaux.

Il y a quelques mois, déjà, la Chinoise avait réussi à rouler plus vite que la Porsche sur le circuit de Shanghai. Et cette fois, elle se targue officiellement d’avoir battu l’Allemagne sur son terrain de prédilection : la grande boucle nord du circuit Nürburgring, connue comme un juge de paix incontournable pour juger des performances d’une voiture sportive. Avec un temps de 7 minutes, 4 secondes et 957 millièmes, elle efface les 7 minutes, 7 secondes et 551 millièmes de la Porsche Taycan GT.

Nouveau record chez les électriques

Elle bat aussi la marque de la Rimac Nevera (7 minutes, 5 secondes et 298 millièmes), ce qui signifie que la berline de Xiaomi possède désormais le record chronométrique absolu des voitures électriques homologuées pour la route sur la Nordschleife. C’est d’ailleurs un vrai petit tour de force puisque la Rimac Nevera est une authentique supercar à plus de deux millions d’euros, alors que la SU7 Ultra est une familiale coûtant moins de 70 000€ en prix de base en Chine.

En revanche, les meilleures voitures thermiques restent loin devant : pour l’instant, le record absolu des voitures homologuées pour la route appartient à la Mercedes-AMG One hybride, auteur d’un temps en 6 minutes et 29 secondes.

Porsche va sans doute réagir

Comme à chaque fois que Porsche a été battu sur la Nordschleife (par exemple lorsque Mercedes-AMG s’est mis à rouler plus vite que sa Panamera avec la GT Coupé 4 Portes), on imagine que le constructeur allemand réagira probablement à cet « affront ». Et Rimac voudra sans doute aussi répondre avec sa Nevera R.

Le tour chrono vidéo de la performance de la Xiaomi, visible ci-dessous est d'ailleurs assez déroutant : la voiture s'y satellise à chaque ligne droite grâce à sa colossale puissance (elle prend d'ailleurs 345 km/h dans la grande ligne droite finale !) mais semble relativement lente dans les virages.