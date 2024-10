La Mercedes-AMG One domine la guerre de la Nordschleife

Ça dure depuis plus de deux décennies : lorsqu’un constructeur automobile veut démontrer l’efficacité d’une nouvelle voiture de sport, il part sur la Nordschleife pour aller décrocher un temps canon. Certes, les marques réalisent ces tentatives de façon privée et le font souvent dans des conditions différentes avec des moyens différents aussi, ce qui fait qu’il reste délicat de comparer directement chacune de ces références (surtout que certaines marques sont parfois accusées de tricher en utilisant des voitures différentes de celles qu’elles commercialisent sur certains détails). Mais il s’agit d’un outil de mesure incontournable dans le monde des sportives d’exception, qui donne une bonne idée du potentiel de performances d’une machine.

Et à ce petit jeu, c’est la Mercedes-AMG One qui domine outrageusement la concurrence depuis deux ans. La marque à l’étoile avait déjà battu le record des voitures homologuées pour la route à la fin de l’année 2022, avec un temps de 6 minutes, 35 secondes et 705 millièmes sur la version à 20,832 km du grand circuit qui sert désormais de référence pour ces tentatives. Elle a ainsi collé huit secondes à la Porsche 911 GT2 RS Manthey Racing, pourtant réglée spécifiquement pour la Nordschleife. Toutes les autres supercars sont très loin.

Un nouveau temps très impressionnant

Mais voilà, Mercedes a décidé de retourner sur la Nordschleife avec l’AMG One puisque son premier chrono avait été réalisé dans des conditions imparfaites avec une piste séchante. Le pilote Maro Engel y a cette fois enregistré un chrono de 6 minutes, 29 secondes et 9 centièmes, soit encore près de six secondes de mieux ! A noter que ce chrono aurait été encore meilleur dans la « petite » configuration du circuit utilisée précédemment par les marques (20,6 km de long), sachant que l’AMG One l’avait déjà empruntée en 6 minutes et 30 secondes seulement. Visible ci-dessous, la vidéo du nouveau record donne vraiment le vertige.

Et quelle autre voiture serait capable de battre cette référence ? Pour l’instant, Aston Martin n’a jamais communiqué sur une tentative de record avec la Valkyrie. Ni Koenigsegg avec sa Jesko Attack. Mais chez Porsche, une nouvelle 911 GT2 RS arrivera bientôt. Elle sera techniquement moins poussée que l’AMG One et sa mécanique hybride de 1 063 chevaux de grande complication, mais le constructeur allemand s’est fait une spécialité depuis de longues décennies dans les records de la Nordschleife…