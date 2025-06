"Alpine veut nous battre ? Bon courage à eux !" nous dit le patron de Mercedes-AMG

Lorsque nous avons discuté avec Luca de Meo en marge des 24 Heures du Mans 2025 (quand personne ne savait encore qu’il se préparait à annoncer sa démission !), il nous a expliqué qu’il rêvait d’un nouveau record pour la marque Alpine : celui du meilleur temps absolu des voitures homologuées pour la route sur la Nordschleife.

« Je pense qu’un objectif en 6 minutes et 20 secondes est jouable », nous lâchait-il à cette occasion. Un objectif sacrément ambitieux, d’ailleurs, car le record chronométrique actuel des voitures de série revient à la Mercedes-AMG One en 6 minutes et 29 secondes : rouler 9 secondes plus vite que cette supercar de plus de 1 000 chevaux en série ultra-limitée à plus de deux millions d’euros, ça serait une performance extraordinaire.

« Bon courage à eux »

A l’occasion de la présentation officielle du concept-car AMG GT XX, on s’est amusés à demander au patron de Mercedes-amg Michael Schiebe ce qu’il pensait de cet objectif de Luca de Meo.

« Je leur souhaite bon courage. Pour avoir suivi de près la performance de l’AMG One sur la Nordschleife, je vous garantis que grappiller les dernières secondes devient sacrément difficile lorsqu’on s’approche des 6 minutes et 30 secondes. Le chrono de la One était en ce sens un véritable exploit et je suis confiant sur le fait qu’on devrait pouvoir garder ce record encore un bon bout de temps », nous a-t-il répondu.

Une super-sportive de 1 000 chevaux

Alors que l’AMG One revendique 1 063 chevaux en puissance maximale grâce à un V6 turbo de Formule 1 et des moteurs électriques, la future routière d’Alpine doit elle aussi développer un millier de chevaux avec un V6 (et trois moteurs électriques en renfort). Elle devrait également se limiter à une petite série et doit arriver d’ici 2028. Si les plans prévus par Luca de Meo pour Alpine sont conservés par la nouvelle direction du groupe, évidemment.

Alors, Alpine peut-il s’imposer dans l’enfer vert, chasse gardée de Mercedes-AMG et Porsche ? Ca serait un véritable exploit mais après tout, l’excellence de l’A110 apparue en 2017 en était déjà un. D’ailleurs, la future Porsche 911 GT2 RS essaiera probablement elle aussi de chasser ce record…