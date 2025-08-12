Le Hyundai Inster à moins de 100€ par mois en "leasing social"

Quelles sont les voitures électriques les moins chères à louer quand on rentre dans le cadre prévu par le « leasing social » avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros ?

Pour l’instant, ce sont les Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda qui ne demandent que 95€ par mois dans cette formule de location aidée. Elles coûtent plus cher que les autos disponibles à la location en 2024 dans le cadre du leasing social (qui pouvaient descendre sous les 50€ par moi !) mais ces prix restent très bas pour ceux qui ont vraiment besoin d’une voiture au quotidien.

La Hyundai Inster rentre dans le jeu

Chez Hyundai, le petit Inster vient de s’inscrire dans le cadre de ce leasing social. Avec des prix alléchants : à partir de 99€ par mois soit seulement 4€ de plus que les deux autos les moins chères de chez Stellantis.

Pour ce prix, la petite Coréenne a droit à un équipement de série meilleur que celui de la Citroën ë-C3 et de la Grande Panda à 95€ : elle possède une tablette tactile centrale compatible Apple Carplay & Android Auto, la caméra de recul ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.

327 km d’autonomie maximale WLTP

Pour rappel, l’Inster est équipé d’un moteur de 95 chevaux et de batteries de 42 kWh, avec une autonomie maximale WLTP de 327 km (soit un peu moins de 200 km en utilisation réelle à 130 km/h sur l’autoroute). C’est une excellente auto pour ceux qui ont besoin de rouler tous les jours en milieu urbain…tout en ayant accès à un point de charge, évidemment.