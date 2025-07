La Twingo électrique à 40€ par mois, ça n'arrivera plus

Le gouvernement français a récemment précisé les conditions de la nouvelle « cuvée » de son offre de location aidée pour les voitures électriques conçue pour les ménages les plus modestes.

370 millions d’euros sont prévus pour encadrer ces formules de location, réservées aux Français actifs des cinq premiers déciles de revenus (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros) qui dépendent de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou exercer leur activité professionnelle. D’une durée de trois ans, elles permettent de débloquer une aide de 7 000€ pour chaque dossier.

95€ pour la voiture électrique la moins chère

Après la publication des offres proposées par les constructeurs automobiles sur cette nouvelle session du « leasing social », on connaît désormais le prix des locations de ces formules aidées.

Chez Renault, la Mégane E-Tech Electric sera disponible à partir de 195€ par mois et la nouvelle R4, à partir de 170€ par mois. Dans sa version Five équipée des petites batteries de 40 kWh et du moteur de 95 chevaux, la R5 permet même de descendre à 120€ par mois les mensualités.

Alors qu’on trouve aussi des offres intéressantes chez d’autres marques comme Fiat (à partir de 129€ pour la 500e) ou même Alfa Romeo (199€ pour le Junior électrique), ce sont deux citadines du groupe Stellantis qui frappent le plus fort : la Citroën ë-C3 et sa cousine la Fiat Grande Panda démarrent à 95€ par mois dans leurs variantes d’entrée de gamme (113 chevaux, 44 kWh et finition intérieure dépouillée).

C’était mieux avant, mais…

On reste donc loin des niveaux incroyablement bas permis par le dispositif du leasing social au début de l’année dernière. Rappelons que le système prévoyait alors 13 000€ d’aides pour chaque dossier ce qui permettait aux constructeurs d’afficher des mensualités imbattables : 54€ par mois, par exemple, pour la Citroën ë-C3. Ou même 40€ par mois pour la Renault Twingo de troisième génération dans sa version électrique, aujourd’hui disparue du catalogue. C’était plus proche du prix de location d’un vélo électrique que d’une vraie voiture !

Victime de son succès, l’offre du leasing électrique a ainsi été corrigée pour ne plus coûter trop cher aux finances publiques. L’offre était tellement alléchante, d’ailleurs, que certains automobilistes loin de la cible visée étaient parvenus à rentrer dans le programme. 13 000€ d’argent public pour aider à la location d’une voiture électrique pendant trois ans, c’était du jamais vu !

Reste qu’une citadine comme la Citroën ë-C3 ou la Fiat Grande Panda à moins de 100€ par mois, ça demeure très intéressant pour ceux qui ont besoin d’une voiture sur de petits trajets. Sans cette formule du leasing social, la Citroën ë-C3 revient normalement au minimum à 178€ par mois sur trois ans avec 2 000€ d’apport (soit 231€ par mois en lissant l’apport) et avec le bonus maximal. La Fiat Grande Panda existe elle à 99€ par mois en location sur trois ans, mais avec 4 500€ d’apport dans le meilleur des cas (bonus écologique maximal) et plus de 250€ par mois une fois l’apport lissé sur 37 mois sinon.

Moins de 100€ par mois pour rouler avec une vraie voiture dans ces conditions, ça paraît attractif. Et surtout, cette formule du leasing social ne devrait pas redevenir plus intéressante de sitôt compte tenu des contraintes de réduction de budget auquel fait fasse l’administration actuelle. La Twingo à 40€, ça n’existera probablement plus jamais !