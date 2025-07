La Russie utilise des pick-up de Stellantis pour lancer ses drones sur l'Ukraine

Décidément, les constructeurs automobiles se retrouvent parfois à gérer des histoires pour le moins embarrassantes sur l’utilisation faite de leurs pick-up par des forces militaires ou terroristes dont elles se passeraient volontiers.

En 2015, déjà, l’administration américaine s’étonnait de voir autant de Toyota Hilux utilisés par des forces terroristes comme celles qui florissaient en Syrie, en Lybie ou encore en Irak. Et cette fois, ce sont les gros pick-up de la marque Ram qui se retrouvent exposés dans une vidéo diffusée par la télévision russe, faisant l’éloge des drones fabriqués en collaboration entre l’Iran et la Russie pour la guerre en Ukraine.

Un Geran-2 dans la benne

L’extrait vidéo visible ci-dessous montre en effet un Ram 1500 équipé d’un dispositif permettant d’embarquer un drone Geran-2, version russe du Sahed-36 iranien, au-dessus de sa benne en vue de son lancement dans les airs.

Ce Ram n’est pas seul puisque dans d’autres séquences, on peut en apercevoir au moins cinq, garés en épi et prêts au service avec leur drone dans la benne. Ces drones sont fabriqués dans le Tatarstan à Yelabuga puis envoyés vers le territoire ukrainien où ils frappent les forces de résistance locale.

Stellantis n’est pas au courant

Reste à savoir comment les forces militaires russes se sont retrouvées à utiliser des pick-up récents de la marque Ram du groupe Stellantis. Les véhicules du géant de l’automobile américano-européen ne sont évidemment plus commercialisés en Russie depuis le début de la guerre et ceux de la marque Ram n’y étaient de toute façon pas présents via un réseau officiel du constructeur.

Par ailleurs, on aurait plutôt imaginé des véhicules de pays amis pour ce genre de tâche : des pick-up de marques chinoises, par exemple, ou même des engins russes : UAZ, par exemple, commercialise le Patriot et l’exporte même dans certains pays comme le Ghana. Mais peut-être que le drone Geran-2 est trop gros pour ce genre de modèle, imposant ainsi le choix d’un gros pick-up « full-size » américain pour cette tâche. Il faut dire qu’importer en Russie quelques engins de ce genre n’est probablement pas trop compliqué pour l’armée.

Rappelons que la Russie se permet aussi de fabriquer des Citroën C5 Aircross de manière illégale dans ses usines.