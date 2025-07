Renault, Fiat, Alfa Romeo, quelles offres pour le leasing social ?

À partir du 30 septembre prochain, la saison deux du leasing social sera diffusée. Si le principe reste le même, la méthode change puisque les aides ne sont plus aussi généreuses. Lorsque 13 000 € étaient accordés par véhicule l’année dernière, ce chiffre s’établit désormais à 7 000 €. L’enveloppe atteint 370 millions pour la location d’au moins 50 000 voitures.

Pour en profiter, les modalités restent inchangées puisque sont éligibles les Français actifs des cinq premiers déciles de revenus (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 €). Il faut également utiliser sa voiture personnelle pour se rendre au travail situé à plus de 15 km du domicile et justifier d’un usage annuel supérieur à 8 000 km pour raisons professionnelles.

À partir de 95 €/mois

Les constructeurs détaillent au fur et à mesure leurs offres. Ainsi, Renault propose la R5 à partir de 120 €/mois, la R4 à partir de 170 €/mois et la Mégane à partir de 195 €/mois. Ces trois offres sont soumises à une LLD de 37 mois et 37 500 € sans apport.

Du côté de Citroën, la Ë-C3 débute à 95 €/mois (LLD de 36 mois/36 000 km) sans apport, une offre que l’on retrouve chez Fiat avec la Grande Panda Electrique. On note également que la 500e est proposée à partir de 129 €/mois et la 600e à 145 €/mois. Fiat indique par ailleurs que les inscriptions au programme sont déjà ouvertes dans le réseau. Renault fait de même en incitant les clients à s’inscrire sur un site dédié.

Alfa Romeo n’est pas en reste avec son Junior, disponible à partir de 199 €/mois. Le Jeep Avenger est affiché un peu moins cher : 179 €/mois.