Dimanche, tous les efforts d'Anne Hidalgo seront réduits à néant

La dix-huitième Traversée de Paris estivale en voiture ancienne a lieu ce dimanche, et c’est un spectacle assez exceptionnel qui va égayer les rues de la capitale. Quelques 700 véhicules de plus de 30 ans - voitures, motos, vélos, utilitaires légers, tracteurs et bus - vont en effet rallier la terrasse de l’Observatoire de Meudon au terme d’une traversée d’une trentaine de kilomètres dont le point de départ se situe sur le parvis sud du château de Vincennes.

Le parcours empruntera la rive gauche de la capitale et passera notamment par la Place d’Italie, avant de gagner la place de l’Etoile puis le Bois de Boulogne. Il est à noter qu’aucun détour par la Concorde n’est prévu. Les premiers véhicules devraient arriver à Meudon vers 11h30, et les participants et visiteurs, à qui il est suggéré de respecter un dress-code blanc, sont appelés à apporter leur pique-nique pour découvrir les véhicules dans une ambiance musicale. Une exposition de Jeep aura aussi lieu à Meudon.

Les organisateurs mettent l’accent sur la diversité du plateau attendu, avec des marques telles que Facel Vega, Hotchkiss, Talbot, Saab, Pontiac, Lancia, et annoncent aussi une Ford R de 1907, une Citroën AC4 Commerciale Torpédo de 1930, une Amilcar CC de 1921, un vélo BSA de 1918, une moto HRD Rapide de 1948, ainsi qu’une dizaine de tracteurs venant de province.

Notez enfin que vous pouvez participer à la traversée même sans posséder de véhicules de collection : des bus Renault des années 30 participeront au défilé et pourront donc embarquer des passagers, moyennant une participation de 10 €. Quelques places étaient encore disponibles ce vendredi matin.