Une Tesla Model 3 encore meilleure en Chine ?

Chez nous, la Tesla Model 3 existe en quatre versions : Propulsion, Grande Autonomie Propulsion, Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance.

Version la plus généreuse en autonomie maximale, la Grande Autonomie Propulsion revendique 702 km au maximum sur une seule charge avec ses jantes de 18 pouces. Un chiffre excellent compte tenu de la taille pas si énorme de ses batteries, dont la capacité maximale reste vraisemblablement sous les 80 kWh net.

Une nouvelle Model 3+ en Chine

Comme le rapportent les spécialistes de Car News China, une nouvelle version de la Tesla Model 3 se profile en Chine. Dévoilé dans les images publiées par le ministère de l’industrie local, la Model 3+ ressemble à toutes les autres variantes du catalogue mais avec un groupe motopropulseur différent. Selon les médias chinois, elle embarquerait de grosses batteries de type NMC fournies par le Coréen LG et utiliserait un unique moteur arrière.

Il s’agirait donc d’une sorte de Grande Autonomie Propulsion locale, cette variante n’étant justement pas commercialisée actuellement en Chine (où seules les Propulsion, Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance sont proposées au catalogue).

Une autonomie record ?

Les médias chinois précisent que la voiture affichera la meilleure autonomie de la gamme avec plus de 800 km d’après la norme CLTC et laissent entendre qu’elle dépassera toutes les autres Model 3. Mais 800 kilomètres d’après le cycle CLTC, ça équivaut à peine à plus de 650 km d’après notre norme WLTP moins optimiste (sachant que « notre » Model 3 Grande Autonomie Propulsion dépasse déjà les 700 km en norme WLTP).

Bref, attendons de voir ce que revendiquera comme autonomie maximale cette nouvelle Model 3+ quoi doit démarrer sa commercialisation en Chine au mois de septembre. On saura alors si elle n’est qu’une Grande Autonomie Propulsion ou si elle fait réellement des progrès par rapport à la nôtre. Rappelons par ailleurs que Tesla va lancer un Model Y rallongé spécialement pour la Chine.