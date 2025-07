Ce Tesla Model Y se livre tout seul chez son futur propriétaire (et c'est tout de même impressionnant)

Une vidéo vaut mieux que mille mots, pour paraphraser une citation attribuée à Confucius. C'est certainement pour cela que Tesla a préféré, plutôt que d'envoyer un communiqué, poster une vidéo de l'exploit sur X, le réseau social du patron de la marque.

Mais de quel exploit parle-t-on ? Tout simplement de la toute première livraison d'une voiture à son futur propriétaire en "totale autonomie", depuis l'usine de fabrication.

Ainsi, un Model Y Juniper (comprenez restylé) est sorti de la Gigafactory américaine d'Austin, au Texas, et sans aucun conducteur à bord, ni aucune supervision à distance, en se servant de son système de conduite autonome intégré, s'est lui-même livré au domicile de son futur propriétaire.

Ce n'est plus de la science-fiction, donc. Pendant une trentaine de minutes de trajet, l'auto emprunte diverses rues, en centre-ville, sur route et même de l'autoroute, avant d'arriver sans encombre au pied de l'immeuble de son acheteur, visiblement ravi.

La campagne de com' est savamment orchestrée autour de l'événement. Le système embarqué de l'auto filme le trajet, le Model Y est suivi par un Cybertruck de bout en bout pour les images extérieures. Et un comité d'accueil est présent à l'arrivée pour immortaliser la réaction du propriétaire.

Elon Musk lui-même s'est fendu d'un tweet pour marquer le coup, et réaffirmer que l'auto était vraiment en totale autonomie, sans aucun backup de conduite supervisée.

Les images sont toujours assez impressionnantes à voir. Pour autant, si la livraison de l'usine au domicile est une réelle première mondiale, et qu'il ne faut pas minimiser l'événement, qui pose les bases d'une nouvelle logistique de livraison à terme, ce n'est pas la première fois, tant s'en faut, que la conduite entièrement autonome est démontrée.

En effet, Waymo, la filiale d'Alphabet, maison mère de Google, opère des taxis autonomes à Los Angeles depuis novembre 2024 sans plus aucun opérateur dans le véhicule. De plus, certains observateurs ont retracé le parcours du Model Y et remarqué qu'il avait contourné les intersections les plus complexes. Malin. Certains s'interrogent aussi sur le système de conduite autonome utilisé. Il pourrait s'agir d'une version très évoluée, réservée aux "robots-taxi" de la marque, dont les vrais propriétaires ne pourraient bénéficier.

Mais la performance reste bien réelle. On vous laisse regarder ci-dessus.