Ford veut refaire le coup de la Model T en version électrique

Ford va investir 5 milliards de dollars dans un nouveau programme de production de modèles électrique afin de proposer des véhicules aux alentours de 30 000 dollars. Un tarif en dessous du prix moyen d'une voiture neuve aux États-Unis

La réussite de ce projet repose essentielle sur une reconsidération totale du fonctionnement de la chaîne d’assemblage, inventée par Henry Ford en 1913. « Il s’agit du changement le plus radical dans notre manière de concevoir et de fabriquer des véhicules chez Ford depuis la Model T », a déclaré le PDG de Ford Jim Farley.

Simplification et accélération de la production

Pour parvenir à abaisser ses coûts de production et optimiser le temps d’assemblage de ses futurs modèles électriques, le constructeur américain Ford a déclaré utiliser un nouveau design de chaîne de montage.

La nouvelle ligne d’assemblage ne sera plus droite comme cela perdure depuis 122 ans, mais en forme d’arbre. Les véhicules seront assemblés en trois blocs voisins (avant, arrière, moteur) puis réunis en fin de montage. Ford affirme que cette nouvelle architecture permettra de réduire les coûts, d’accélérer la production et de faciliter le travail des employés sur la ligne. Afin de baisser encore davantage les coût, l'ensemble de la nouvelle gamme de véhicules électriques sera basée sur la plateforme universelle (unique) EV de Ford.

Utilisation du giga casting

De grandes pièces en aluminium moulé d’un seul tenant remplaceront des dizaines de petites pièces, permettant l’assemblage séparé de l’avant et de l’arrière du véhicule. Une utilisation du giga casting de Tesla. Ford prévoit que ce nouveau processus permettra d’assembler le pick-up électrique 40 % plus rapidement que les délais actuels véhicules actuels produits à Louisville.

Un pick-up puis un SUV

Le premier véhicule à sortir des chaînes en 2027sera un pick-up de taille moyenne, cinq places, quatre portes et doté d’une accélération de 0 à 100 km/h aussi rapide qu’une Mustang EcoBoost. Suivra un SUV, indique la marque sans préciser de date quant à sa commercialisation.

Actuellement, Ford propose trois modèles de véhicules électriques : le pick-up F-150 Lightning, la Mustang Mach-E, et le fourgon E-Transit.

Un pari osé

C’est un pari à plusieurs milliards de dollars pour Ford. Alors que le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars pour l’achat d’un VE va être arrêté aux USA dans les semaines à venir, le constructeur vient d’annoncer avoir perdu 1,3 milliard de dollars sur son unité de véhicules électriques au deuxième trimestre. Avec ce nouveau programme le constructeur aimerait bien faire passer ses comptes du rouge au vert. Encore faut-il que la demande soit là au moment où Donald Trump annonce vouloir la fin des quotas d'émissions de CO2 aux États-Unis.