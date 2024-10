EN BREF SUV électrique "coupé" A partir de 46 400€ 286 ch pour le "coeur de gamme" Lourd mais sympa à conduire

Eh oui, ils nous refont le coup. En 2020, déjà, Ford lançait le Mustang Mach-E GT sur le marché, un gros SUV électrique de 4,71 mètres dont le nom fait évidemment référence à la célèbre « pony car » entrée depuis longtemps au panthéon de l’automobile. A l’époque, le constructeur américain avait tout de même pris la précaution d’ajouter un « Mach-E » dans le nom pour le distinguer de son icône sacrée, tout en intégrant certains détails de style de cette Mustang à sa carrosserie.

Cette fois, Ford ne prend plus de pincettes. C’est « Capri », tout court, comme le petit coupé sportif commercialisé chez nous entre 1971 et 1986, sorte de Mustang à taille européenne conçue comme une auto abordable et amusante à conduire et détentrice d’un joli pédigrée en compétition. Vous voyez cette face avant simplifiée au maximum ?

dailymotion Ford Capri, le SUV électrique qui fera parler votre oncle bagnolard

Le petit bandeau noir et la forme des optiques doivent vous évoquer la calandre de la Capri originelle, de même que les gros blocs de feux arrière. Mais si, allez, fermez les yeux et faites un effort. Si vous ne voyez pas la ressemblance sur ce SUV familial de 4,63 mètres (à comparer aux 4,47 mètres de l’Explorer et au Mustang Mach-E plus long de 8 centimètres), Eric Cantona vient vous l’expliquer en face-à-face.

Alors que le Mustang Mach-E visait à l’origine le Tesla Model Y et que l’Explorer se retrouve quasiment en face du Renault Scénic E-Tech Electric et du Peugeot E-3008, le Capri s’inscrit dans la sous-catégorie des SUV électriques au profil fuyant, dans laquelle on trouve déjà le Volkswagen ID.5 et le Skoda Enyaq Coupé (mais aussi pourquoi pas le Kia EV6). Deux véhicules dont il reprend précisément la plateforme, comme son petit frère.

A l’intérieur, ne cherchez pas une planche de bord inspirée du modèle original à la façon de la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric. Le Capri reprend celle de l’Explorer avec quelques habillages un peu plus « sportifs » autour du mobilier. On retrouve l’énorme tablette tactile centrale de 14,6 pouces qui coulisse pour dévoiler un bac à rangement « secret » (qui peut se verrouiller), un petit afficheur numérique de 5,3 pouces derrière le volant et plein de rangements tout autour. Utilisant le « hardware » mais aussi le système d’exploitation de Volkswagen, l’interface de l’ordinateur de bord rhabillée par Ford se révèle franchement agréable à utiliser que ce soit sur ses propres applications ou en connectivité avec Apple Carplay. Elle paraît au niveau de celles de Volkswagen, devenues excellentes (elles partaient de loin !).

A l’arrière, l’empattement identique à l’Explorer et la hauteur rabotée n’empêche pas de conserver des places spacieuses, même si la garde aux jambes et au toit n’abonde pas autant que dans un Skoda Enyaq ou un Tesla Model Y. Le coffre, en revanche, fait office de référence avec 572 litres VDA sous tablette, soit la meilleure valeur du genre (Tesla Model Y excepté).