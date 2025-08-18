La petite mesquinerie qu'on aimerait ne pas voir sur la Volkswagen ID.3 et les autres voitures électriques

C’est une « dérive » nous nous parlions déjà au début de la décennie, lorsque des marques comme BMW ou Audi lançaient des systèmes d’abonnement mensuel permettant de débloquer certains équipements déjà présents dans leurs voitures livrées aux clients : aujourd’hui certains constructeurs automobiles vendent des voitures dont une ou plusieurs fonctions sont « artificiellement » désactivées, imposant d’ajouter une rallonge budgétaire (ou un abonnement) pour les débloquer.

Certes, on était déjà habitué à ce genre de pratique depuis longtemps pour des équipements comme la navigation embarquée. Mais maintenant que les autos deviennent de vraies « plateformes logicielles » à elles toutes seules, il devient possible pour les constructeurs automobiles d’aller beaucoup plus loin en la matière.

Une Volkswagen ID.3 artificiellement moins puissante

C’est le cas par exemple de la Volkswagen ID.3 au Royaume-Uni : comme le rapportent les journalistes d’Auto Express, la version Pro développe 204 chevaux une fois livrée au client avec son moteur arrière. Mais à condition de payer 16,5 livres sterling par mois (soit 19,11€) ou 649 livres sterling d’un coup (soit 751€), cette puissance maximale monte à 231 chevaux.

La voiture en question est bien homologuée avec son moteur de 231 chevaux, mais Volkswagen bride volontairement la puissance pour proposer les 27 chevaux supplémentaires en option. Ils ne nécessitent aucune modification mécanique et dépendent uniquement de la validation de cette option (qui peut se faire à tout moment ultérieurement).

Ça va trop loin ?

Bien sûr, on est habitué depuis longtemps aux voitures thermiques dont certaines versions ne recevaient quelques chevaux en plus que grâce à un changement de la cartographie du moteur par rapport à d’autres déclinaisons proposées au catalogue. Mais cette façon de brider artificiellement un véhicule simplement en jouant sur le logiciel pour ajouter une option payante nous paraît vraiment mesquine et laisse augurer de pratiques particulièrement pingres. Elle est heureusement moins courante sur notre marché français pour l’instant.