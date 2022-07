Payer ses options par abonnement mensuel, la nouvelle idée de BMW

En Corée du Sud, les clients de BMW peuvent avoir des sièges chauffants dans leur véhicule. Rien de révolutionnaire étant donné que la plupart des véhicules haut de gamme proposent cet équipement. À une différence près, et de taille, chez BMW vous payez un abonnement de 18 € par mois pour en profiter.

Une pratique qui va même se généraliser pour d’autres options puisque BMW, comme Audi, propose déjà l’accès à la caméra embarquée pour 11 € par mois, au régulateur de vitesse adaptatif pour 39 € par mois ou encore aux feux intelligents pour 8,40 € par mois.

Pour avoir accès aux options déjà intégrées dans le véhicule, il faut donc régler tous les mois un abonnement pendant une durée d’un mois, un an ou trois ans. Une pratique inaugurée par BMW avec le CarPlay en 2018.

Si cela peut interroger dans un premier temps, il est vrai que profiter de sièges chauffants en hiver prend tout son sens au contraire de la période estivale, et que payer pour un service uniquement quand on souhaite l’utiliser est aussi une façon de faire des économies par rapport à un véhicule tout équipé. D’autant plus que les mêmes options restent accessibles de façon traditionnelle à l’achat lors des véhicules de la gamme BMW.

Après la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud proposent également ces formules d’équipement accessibles par abonnement. Avant la France ?