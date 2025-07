Un rarissime Alpine cabriolet disponible à la vente

Se promener en cabriolet est une activité parfaitement compatible avec l'usage d'une GT. Cela dit, il est important que le modèle en question soit effectivement disponible dans cette configuration de carrosserie. Pour les autres, il arrive parfois que des préparateurs tentent le coup pour un rendu hors du commun. Cette Alpine GTA découvrable s'inscrit parfaitement dans cette démarche.

La voiture en question arbore une teinte étonnante rappelant le rouge 776 de la série spéciale Mille Miles, des jantes à déport, un kit carrosserie large, un intérieur cuir rouge lui aussi et une capote à rabattre sur la banquette arrière. Sans son toit, la sportive française adopte une ligne pour le moins inattendue. Conformément à la déclinaison d'origine, l'auto abrite un bloc V6 Turbo de 200 chevaux pour 296 Nm de couple. Son odomètre affiche 27 554 kilomètres tandis que son tarif est fixé à 81 000 euros.

L'Alpine GTA, la candidate idéale pour cette transformation ?

À son lancement en 1985, l'Alpine Gta se démarque de ses ancêtres par une philosophie plus haut de gamme avec un gabarit en hausse et des prestations plus axées grand tourisme. Elle incarne par ailleurs la première Alpine entièrement conçue et produite sous la direction de Renault après le départ du fondateur de la marque Jean Rédélé.