Le restylage prévu pour 2026 de la Mercedes Classe C est en préparation.

Il n’est pas question pour Mercedes de laisser de côté les modèles thermiques pour ne produire que des véhicules électriques. Tout d’abord parce que la marque allemande commercialise ses modèles partout dans le monde et que certains pays ne vont pas passer au tout électrique rapidement et parce qu’il reste encore un peu de temps avant 2035.

C’est pourquoi, si la marque va présenter et lancer en 2026 une Mercedes Classe C 100 % électrique, elle va aussi restyler dans le même temps la Mercedes Classe C équipée de motorisations thermiques. Ce modèle restylé est encore en période de mise au point et les chasseurs de scoop, toujours à l’affût, en ont immortalisé quelques-uns.

Des étoiles dans les yeux

Que ce soit pour la carrosserie berline et break, ce qui va être modifié sur les Mercedes Classe C restylées, c’est la signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière avec l’apparition d’étoiles pour les feux de jour dans les projecteurs à l’avant et à l'arrière pour les feux-stop. La calandre devrait recevoir aussi quelques modifications, mais il est difficile de se faire une idée précise, les prototypes étant très bien camouflés à l’avant.

Des motorisations inchangées ?

Pour ce qui concerne les motorisations, ça devrait être le statu quo puisque le modèle actuel dispose déjà de motorisations micro-hybrides 48V en essence comme en diesel. De plus, les motorisations hybrides rechargeables affichent déjà de plus de 100 km d’autonomie en mode électrique (selon la norme WLTP). Dans l’habitacle, les différences ne devraient pas être nombreuses entre la version actuelle et la version restylée. Cependant, en adoptant la dernière génération du logiciel MB.OS pour en équiper le système d’exploitation, la Mercedes Classe C restylée devrait faire un bond en avant en ce qui concerne les aides à la conduite. En particulier en ce qui concerne la conduite autonome qui devrait se rapprocher du niveau 3, un niveau dont dispose actuellement Mercedes la Classe S.