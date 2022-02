Essai - Mercedes C300e (2022) : à la pointe

En bref Familiale hybride rechargeable À partir de 59 400 € Jusqu'à 111 km d'autonomie électrique

La dernière génération de Mercedes Classe C, la W206, est un modèle particulièrement bien né, un concentré de l'expérience du constructeur allemand dans de nombreux domaines, que ce soit le confort particulièrement abouti, l'habitabilité arrière généreuse, l'insonorisation exemplaire ou l'équipement dernier cri en matière de confort, d'aides à la conduite ou de divertissement. Et cette version hybride rechargeable C300e y ajoute un savoir-faire indéniable en matière d'hybride rechargeable, la marque à l'étoile se présentant désormais comme une force particulièrement active en matière d'électrification, qu'elle soit totale ou partielle.

La fiche technique est très étonnante et son segment présentant la partie thermique chagrinera probablement la frange conservatrice des amateurs de Mercedes : non, le 300 ne désigne pas la cylindrée en décilitre d'un éventuel V6, puisque c'est le tout nouveau 4 cylindres 2.0 turbo M254 que l'on trouve sous le capot et qui développe 204 ch à 6 100 tr/min et 320 Nm entre 2 000 et 4 000 tr/min. Pour l'aider, le coup de baguette magique de la fée électricité ne fait pas dans la dentelle, ajoutant 129 ch pour atteindre la puissance cumulée de 313 ch et un total de 550 Nm de couple. Cela permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 6,1 s et d'atteindre 245 km/h en pointe sur autoroutes allemandes délimitées, des chiffres flatteurs dans l'absolu mais le premier est supérieur d'une demi-seconde et le second inférieur de 5 km/h à ceux de la précédente cuvée de C300e sur base de W205, forte de 320 ch et 700 Nm.

Cependant, dans l'intégralité du reste des domaines, la W206 surpasse son aînée de la tête et des épaules. La capacité de sa batterie lithium-ion double presque, passant de 13,5 à 25,4 kWh et l'autonomie électrique de 59 à 111 km selon la norme WLTP ! Une des plus grandes offertes actuellement sur un hybride rechargeable. Avec un tel réservoir d'électrons, le temps pour faire un plein s'allonge donc logiquement mais les dégâts sont limités grâce à une puissance de recharge en courant alternatif (à la maison ou sur les bornes publiques) qui passe de 7,4 à 11 kW, avec 1 h 40 à attendre pour passer de 0 à 100 %. Mais ça n'est pas tout puisque la C300e de 2022 inaugure la charge en courant continu (et de série s'il vous plaît) plafonnant alors à 55 kW réduisant le délai à 30 minutes sur les bornes que l'on trouve traditionnellement sur les aires d'autoroute. Là encore, très peu d'hybrides rechargeables offrent cette possibilité aujourd'hui.

Les chiffres de la fiche technique impressionnent mais est-ce que la pratique est à la hauteur de la théorie ? Largement. Les palettes au volant permettant de régler l'intensité de la régénération au lever de pied sur trois niveaux, de la roue libre jusqu'à une récupération de 100 kW, permettent non seulement de se passer presque totalement de la pédale de frein avec juste un peu d'anticipation mais aussi de maximiser l'autonomie électrique, la barre des 100 km sans émission pouvant être alors franchie sans trop de peine. La gestion de l'hybridation est aussi optimisée par la navigation qui prend en compte des paramètres comme les limitations de vitesse ou encore les conditions de circulation.

Mais c'est surtout une fois la batterie à son seuil minimum et le système alors basculé en hybride simple que la C300e fait une insolente démonstration lorsque d'autres voient leur consommation d'essence s'envoler. Dans ces conditions, au terme d'une boucle rassemblant tous les profils de route, nous avons ainsi enregistré 4,8 l/100 km de moyenne, l'ordinateur de bord nous informant que 47 % de la distance et 63 % du temps de trajet ont été effectués moteur thermique coupé. Autre domaine dans lequel la Mercedes brille, c'est sa vivacité de réaction avec la paire de moteurs et la transmission fonctionnant main dans la main pour offrir des reprises vigoureuses et presque instantanées, même en tentant de les prendre par surprise. Une vraie réussite.

Parfaite, cette C300e ? Aucune voiture ne l'est jamais. Ainsi, pour permettre l'implantation de l'hybridation, le volume de coffre doit faire le deuil de 95 litres, pour atteindre 360 litres. C'est mieux que la précédente C300e qui devait se contenter de 315 litres mais cela reste limité pour un véhicule de 4,75 m, d’autant plus qu'aucun logement pour les câbles de recharge n'est prévu. Ce concentré de technologie a aussi un prix conséquent puisqu'il faudra signer un chèque d'un montant minimum de 59 400 €.