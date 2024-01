Maxi-fiche occasion Caradisiac - Renault Talisman : plus fiable que la Laguna 3 ?

En bref

Lancée sur le marché français en fin d'année 2015, la Talisman remplace à la fois la Laguna 3, et la très insipide Latitude, espérant faire mieux commercialement que celles-ci. Si n'était pas bien difficile face à la Latitude, vu le niveau de vente hyper décevant de cette Samsung SM5 simplement rebadgée avec un losange, cela n'a pas été le cas face à la Laguna 3. Aux moins de 15 000 exemplaires vendus de Latitude, elle réplique avec près de 280 000 modèles des chaînes de montage de l'usine de Douai, dans le Nord (59). Mais les 351 000 exemplaires de Laguna ne seront pas dépassés.

Pas si mal dans l'absolu, mais également bien loin des 560 000 exemplaires de la première génération de Peugeot 508, ou des millions d'exemplaires des concurrentes plus premium, comme la BMW Série 3 ou la Mercedes Classe C, ou plus généralistes comme la VW Passat ou la Ford Mondeo.

La Talisman est en tout cas une berline 4 portes à malle de coffre, doublée d'une version break Estate, plus pratique. Longue de 4,85 m en berline comme en break, elle propose une bonne habitabilité pour les passagers arrière (sauf en hauteur), tandis que le coffre est de 608 litres pour la berline, et 572 litres (étonnamment plus faible) pour le break, qui se rattrape avec un volume maximal banquette rabattue de 1 681 litres contre 1 022.

Sa qualité de fabrication est correcte pour la catégorie, mais pas extraordinaire. Ce n'est pas un modèle premium, et ça se ressent. Mais elle a des qualités d'insonorisation, de confort, d'équipement qui peuvent faire mouche, tandis que le châssis est très réussi, mêlant suspensions prévenantes mais dynamisme réel sur la route. Elle peut d'ailleurs disposer des roues arrière directrices, qui améliorent sa maniabilité en ville et son efficacité sur routes sinueuses. Les motorisations vont de 110 ch à 200 ch en diesel et de 140 à 225 ch en essence, ce qui laisse un assez large choix. Mais ne comptez pas sur une quelconque hybridation, pas même légère, la Talisman est restée 100 % thermique toute sa carrière.

Las, malgré ses qualités, son niveau de vente a été décevant. Cela a poussé Renault à envisager des remises importantes. Les tarifs en occasion s'en ressentent, et permettent de réaliser de très bonnes affaires. Quant à la fiabilité, tout n'a pas toujours été rose...