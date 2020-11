Essai vidéo - Renault Talisman restylée (2020) : boudée malgré ses qualités

En bref Berline familiale

A partir de 35 800 €

4 roues directrices

Redorer le blason du losange sur le marché de la berline et pourquoi pas concurrencer les reines européennes. Telles étaient les intentions de la Talisman à sa sortie en 2015. Malheureusement ce projet ambitieux n’a pas fonctionné. Premièrement le marché de la berline n’est plus à la mode. Elles ont été remplacées par les SUV. Ensuite, la Talisman n’était pas suffisamment armée en matière de motorisations, transmissions et technologies, pour faire face à des stars établies comme la Volkswagen Passat ou la Skoda Octavia. Quand Renault peine à vendre un peu plus de 15 000 exemplaires par an sur le Vieux Continent, Skoda écoule plus de 220 000 Octavia sur la même période.

La Talisman joue de malchance car entre temps, Renault a enregistré les pires pertes de son histoire. Afin de respecter son plan de redressement, la firme a dû faire des choix et la Talisman ne sera pas remplacée. Alors avant de tirer sa révérence, la familiale s’offre un restylage. Esthétiquement les évolutions sont légères car la voiture plait. Les designers peaufinent le look par petites touches avec une nouvelle prise d'air traversée par un jonc chromé, des lamelles de calandre revues et sur la partie arrière, une signature lumineuse affinée et soulignée de chromes.

C’est à bord que la Talisman essuyait les plus grosses critiques et surtout en matière de technologie embarquée. Ce n’est pas la révolution mais ce restylage comble le retard. Ainsi la Française s’offre les services d’une instrumentation numérique et de la tablette multimédia, ici en 9’’, du groupe Renault. Compatible Android et Carplay, elle s’avère plus réactive qu’avant mais ses prestations ne sont toujours pas au niveau de la concurrence et notamment comparée aux systèmes du groupe Volkswagen.

Les commandes de climatisation et ventilation ont été revues, avec de nouvelles molettes de réglage alors qu’un logement de recharge par induction fait son apparition. La qualité de présentation est plutôt bonne bien que le dessin de la planche bord fasse toujours vieillot. Les passagers ont à disposition de nombreux et vastes rangements et surtout de la place, beaucoup de place.

La Talisman n’usurpe pas son nom, celle de familiale car à vivre elle se positionne parmi les meilleures élèves du marché avec un espace aux jambes impressionnant aux places arrière. Les passagers profiteront également de deux prises USB. Il en va de même pour le coffre classé parmi les références du marché avec 608 litres. Encore faut-il pouvoir l’exploiter tant la découpe est alambiquée. On regrette que seule son ouverture soit automatique. La fermeture, elle, est manuelle. C’est pour cette raison que l’on vous conseille, le break, facturé 1 400 € de plus mais autrement plus pratique au quotidien.