La Peugeot 408 électrique est-elle la meilleure version du crossover sochalien ?

Si la plupart des observateurs ont salué, lors de la présentation de la 408 en 2022, l’audace de Peugeot, force est de reconnaître que la clientèle n’a pas réellement suivi. Concept trop "torturé ? Tarifs trop élevés ? Perte de confiance en Peugeot au cœur de "l’affaire" Pure Tech ? Ce démarrage poussif ne dissuade toutefois pas la marque au Lion de poursuivre l’évolution de ce crossover.

Après le remplacement, il y a quelques mois, des versions PureTech par les nouvelles Hybrid du groupe Stellantis, puis la disparition de l’hybride rechargeable de 180 ch, c’est la variante électrique, logiquement nommée E-408, qui intègre désormais le tarif. Une nouvelle déclinaison dont on attendait peu, à dire vrai, au vu des premières informations distillées. Nous nous attendions ainsi à une 408 simplement dotée de la chaîne de traction de la E-308, un peu faiblarde avec ses 156 ch.

Finalement, la E-408 reprend les composants de ses grands frères, les E-3008 et E-5008. Sous le capot, ce sont donc 210 ch qui ont pris place. Malheureusement, il a été impossible d’installer la batterie de 73 kWh de ces SUV et la E-408 doit se satisfaire de 58,2 kWh. Ainsi armée, la lionne annonce, selon le cycle mixte WLTP, 453 km d’autonomie, contre "seulement" 416 km pour la E-308, tandis que le E-3008 affiche 529 km.

Une 408 avant tout

Cette évolution de la 408 ne se remarque pas vraiment au premier coup d’œil, sauf à avoir ce dernier très aiguisé. En effet, sur la version d’entrée de gamme Allure, la seule distinction, ce sont les jantes, d’office en 19" sur l’électrique alors qu’elles sont en 17" sur l’hybride. Sur le haut de gamme GT, c’est encore plus difficile de faire la différence entre les motorisations puisque le seul changement, c’est le logo E-408 sur le hayon.

À bord, pas de changements non plus. On retrouve la planche de bord, reprise de la 308, intégrant le i-Cockpit et la tablette tactile de 10". La qualité de fabrication et les matériaux utilisés restent de bonne facture, même si on regrette quelques petits défauts d’alignements, notamment entre la planche de bord et les contre-portes. Des imperfections que tentent de faire oublier les sièges avant Sport (chez Peugeot, on préfère les appeler Dynamiques) qui se révèlent, nous le verrons plus tard, des alliés appréciables lors des longs trajets.

Pas de changements non plus en ce qui concerne le volume intérieur, toujours généreux, sauf en matière de garde au toit (plus particulièrement aux places arrière). Seule la malle perd quelques plumes dans le passage à l’électrique, avec, sous la tablette, 468 l, là où les hybrides 145 ch disposent de 536 l. C’est tout de même mieux que les hybrides rechargeables (415 l). En configuration 2 places, la E-408 accepte 1 542 l, ce qui est un très bon chiffre pour une auto qui tend vers le coupé 5 portes. À noter que, si vous cochez l’option système audio Premium Focal (850 €), tous ces chiffres baissent de 14 l.

Une 408 plus polyvalente que ce que l’on imaginait

Notre essai débute sous un déluge digne des pires automnes. Nous sommes pourtant à ma fin du mois de juillet. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous saisissons l’occasion d’effectuer des mesures de consommations dans des conditions hivernales. Résultat, avec une pointe de chauffage, les essuie-glaces à vitesse maximum et les phares allumés, le tout sur voie rapide mais à une vitesse moyenne de 100 km/h, notre 408 a avalé 22 kWh/100 km. À ce rythme, l’autonomie dépasse à peine les 250 km, mais, dans des conditions aussi dantesques, ce n’est pas si mal.

Nous qui pensions que notre périple se transformerait en une série incessante d’arrêts aux bornes de recharge, nous retrouvons une pointe d’espoir quant à l’efficience de cette sochalienne. Une fois le soleil, et des températures printanières, revenus (mais quel mois de juillet pourri !), nous voilà parti pour plusieurs centaines de kilomètres d’autoroute effectuées à 130 km/h stabilisés. Nous relevons alors un appétit moyen, très raisonné, d’un peu moins que 17 kWh/100 km, soit la possibilité de parcourir plus de 300 km entre deux arrêts recharge.

Et c’est tant mieux, car ses arrêts ont tendance à se prolonger un peu trop. Si Peugeot annonce une puissance de charge maximale de 120 kW, ce qui est déjà médiocre, dans les faits, il faut tabler sur 30 à 40 minutes pour passer de 15 à 80 % de charge. Un temps anormalement long que nous avons vérifié à plusieurs reprises, dans diverses stations appartenant à des réseaux distincts, et même lorsque nous étions le seul véhicule en charge.

Heureusement, si l’on effectue la majeure partie des trajets sur le réseau secondaire et en zone périurbaine, l’autonomie grimpe au-delà des 400 km, ce qui permet de limiter le nombre de ses pauses recharge.

Rouler en électrique, ce n’est toutefois pas qu’une histoire d’autonomie et de recharges. Cela sous-entend également un agrément de conduite au-dessus de la moyenne. Sur ce poids, la E-408 ne déçoit pas. Malgré une puissance confortable à ce niveau de gamme et un couple élevé (343 Nm) disponible immédiatement, cette Peugeot ne colle pourtant pas ses occupants à leur siège. Peu importe, car les accélérations sont suffisamment franches pour que la conduite soit sécurisante en toutes circonstances.

En matière de sécurité, la E-408 peut également compter sur son excellent châssis, quasi-impossible à prendre en faute sauf à le faire vraiment exprès. Ce crossover a néanmoins souvent été critiqué pour son manque de dynamisme et de mordant, comparé à la 308 qui reprend les mêmes soubassements, dus à la garde au sol importante, qui a contraint à des réglages d’amortissement plus souple. La version électrique efface en grande partie ce défaut. D’une part parce que le poids plus important de cette variante (1 800 kg à vide) a obligé les ingénieurs à régler plus fermement l’amortissement. D’autre part parce que le centre de gravité est sensiblement plus bas que sur les autres 408 à cause de l’installation des batteries dans le plancher. Le petit volant aidant, on prend ainsi plaisir à virevolter d’une courbe à une autre avec cette Peugeot, le train avant paraissant mieux posé au sol. Si cette lionne aime les courbes, elle apprécie en revanche, assez peu les épingles. Lorsque le rayon du virage se fait trop important, le poids supplémentaire est alors une source de sous-virage si l’on aborde un peu trop rapidement cette courbe.

En ce qui concerne le confort, le tableau est élogieux. Naturellement, les réglages affermis de suspension font que la E-408 absorbe moins bien les déformations de la chaussée que ses sœurs. Mais elle ne secoue jamais exagérément ses occupants. Sur le plan sonore, rien à redire hormis quelques bruits d’air sur voie rapide au niveau des joints de toit ouvrant. Quant aux sièges avant, ils offrent un compromis quasi-parfait entre maintien et confort.