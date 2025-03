Avec la Série 2 Gran Coupé 20d, BMW vous tente avec la seule berline coupé diesel du marché, alors séduit ?

EN BREF Berline coupé Moteur diesel : 163 ch À partir de 45 750 €

Si la Série 1 a toujours un beau succès commercial et encore plus la dernière génération – qui est en passe de devenir le modèle à l’hélice le plus vendu en Europe – ce n’est pas le cas de la Série 2 Gran Coupé. Ainsi, la première génération n’a jamais suscité un grand engouement. Ainsi, elle s’est vendue à 270 000 exemplaires dans le monde et seulement 5 400 ex en France. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation : le lancement était intervenu en plein COVID, les acheteurs ont une faible appétence pour les berlines coupés et surtout cette première génération de Série 2 Coupé n’a pas vraiment un physique facile.

En effet, le principal grief, que l’on pouvait émettre à l’encontre de cette dernière concernait notamment sa partie arrière peu gracieuse. Avec du recul, BMW reconnaît s’être fourvoyé et nous livre aujourd’hui une copie plus probante et cohérente en matière de style.

Alors bien évidemment les ressemblances avec la dernière Série 1 sont nombreuses en particulier la partie avant strictement identique. On retrouve donc une calandre typique BMW composée de deux haricots larges, mais moins hauts qu’auparavant.

La grille de calandre évolue avec des barrettes verticales, mais aussi positionnées en diagonale. Comme sur d’autres modèles de la marque, elle peut être éclairée. Les changements portent bien évidemment sur le profil avec bien sûr comme pour tout coupé qui se respecte des vitres sans encadrement. Pour en revenir à l’arrière, les évolutions par rapport à la première sont nombreuses et bienvenues avec une plaque positionnée plus haute et surtout des feux nettement moins massifs qui ne sont plus reliés par un bandeau noir. Il faut noter aussi que les sorties d’échappement sont dissimulées sur toutes les versions sauf sur la M235. Avec cette seconde génération, BMW nous livre donc un design plus homogène et donc plus séduisant.

En matière de dimensions, cette nouvelle Série 2 Gran Coupé mesure 4,53 m de long, c’est 18 cm de plus qu’une Série 1 et 2 cm de plus que l’ancienne génération. Elle est également plus large.

Une planche de bord de Série 1

À l’intérieur, pas de surprise, puisqu’on découvre la même planche de bord que la Série 1, récemment renouvelée. Elle se compose d’une double dalle numérique légèrement orientée vers le conducteur dont le système multimédia reçoit le dernier système d’exploitation en date, qui fait preuve de fluidité et de facilité d’usage. Même si les matériaux pourraient être globalement plus soignés, la présentation est agréable avec des surpiqûres sur la planche de bord et des plastiques, un peu trop durs pour certains, qui sont rétroéclairés.

À l’arrière, les passagers, qui seront deux de préférence en raison d’une place centrale à l’assise particulièrement ferme et d’un imposant tunnel de transmission, devront baisser l’échine pour s’installer. Ils profiteront d’un espace aux jambes intéressant. Il n’en est pas de même de la garde au toit, juste pour des passagers mesurant plus de 1,80 m. Pour ce qui est du volume de chargement, il faudra faire bien attention à la motorisation que vous choisirez. Ainsi, BMW annonce une capacité de 430 litres, mais c’est uniquement avec les moteurs non micro-hybridés à savoir le 16 et M35i, c'est-à-dire les deux extrêmes, le moins puissant et le plus puissant. Les autres versions devront se contenter de seulement 360 litres en raison de la présence des batteries. Avec son coffre, la Série 2 Gran Coupé est sans surprise moins pratique au quotidien que la Série 1 qui possède un hayon.

Une vraie BMW même en diesel !

Après un premier essai effectué au volant du 20i, place aujourd’hui au seul moteur diesel de la gamme, le 20d. Effectivement, contrairement à beaucoup d’autres marques, BMW continue de proposer du diesel sur ses véhicules compacts. Ainsi, même si l’essence a pris l’ascendant, cette carburation représente tout de même encore 20% des ventes et cela permet aussi à BMW de séduire les flottes.

Pas de surprise au niveau de ce moteur bien connu, que l’on retrouve sur de nombreux modèles de la marque. Avec ses 163 ch et son couple de 400 Nm, ce quatre cylindres fait preuve d’un grand agrément avec de très bonnes reprises et un 0 à 100 km/h abattu en huit secondes. Sans être sportif, il se débrouille bien dans toutes les situations et sans que l’on ne subisse trop les désagréments de ce genre de carburation, car les vibrations, claquements et autre sonorité typiques sont parfaitement maîtrisées et cela va de pair avec une excellente insonorisation des bruits d’air et de roulement. Conçue sur la même plateforme que la Série 1, cette 2 coupé est donc une traction. Bien évidemment, on aurait préféré qu’elle soit propulsion, mais le comportement global est très probant avec notamment une bonne agilité en virages. Les mouvements de caisse sont ainsi très bien canalisés en particulier sur cette finition M Sport, qui induit un abaissement de la suspension de 8 mm et une direction spécifique. Il faudra toutefois faire attention au confort qui peut se révéler ferme en raison de l’amortissement sport, mais également des jantes 19 pouces chaussées de pneus à flancs bas.

Enfin, dernier point concernant la consommation, nous avons enregistré une moyenne de 6,2 l/100 km lors de notre essai, ce qui est intéressant.