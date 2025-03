Au moment où l’Alfa Giulia arrivait sur le marché automobile avec de grosses ambitions et sa toute nouvelle plateforme Giorgio à propulsion, Mercedes commercialisait la Classe C de type W205, BMW sa Série 3 « F30 » et Audi lançait à peine son A4 de la mouture B9. Un peu moins de dix ans plus tard, toutes ces familiales compactes allemandes sont passées à de nouvelles générations. Mais pas l’Italienne, seulement restylée en 2022 après avoir déjà subi quelques améliorations en 2019.

Réglementation européenne et normes CAFE obligent, les berlines allemandes existent désormais toutes en variantes hybrides rechargeables et disposent au moins d’une hybridation légère à 48 volts dans leurs versions les moins lourdement motorisées. Elles font aussi la course aux écrans gigantesques dans cette ère bizarre du « véhicule défini par son logiciel » où le coeur de l'expertise automobile semble se déplacer des beaux moteurs vers les microprocesseurs et les systèmes d’exploitation. Ces berlines premium à moteur thermique côtoient évidemment des variantes 100% électriques (chez BMW avec la i4 et sans doute bientôt chez Mercedes et Audi).

En comparaison, le contenu technologique de la Giulia (et du SUV Stelvio reprenant sa plateforme technique et son électronique embarquée) paraît totalement « vintage » aujourd’hui. Rendez-vous compte, l’Italienne se contente d’une tablette tactile centrale de 8,8 pouces dont la puissance du hardware tient de la calculette d’écolier des années 2000 plutôt que des systèmes dignes de vraies consoles de jeux vidéo qu’on trouve actuellement dans les nouvelles voitures du marché ! Et pour activer Apple Carplay, il faut utiliser un câble physique branché dans sa boîte à gants centrale.

Pourtant, au moment de s’installer dans la Giulia en finition Veloce haut de gamme, ces considérations « numériques » paraissent bien futiles et hors sujet. Calé dans le siège conducteur au maintien excellent et à la belle finition cuir, face au joli volant à la taille idéale et encadré de superbes palettes métalliques, on se retrouve avec une position de conduite parfaite qui transpire le sport sans manquer de raffinement. L’ergonomie de cet intérieur, d’ailleurs, rappelle plutôt l’univers des BMW d’antan que les standards actuels du marché, même s’il y a quand même un combiné d’instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces sous les yeux.