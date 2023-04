Essai vidéo - Alfa Romeo Giulia (2023) : la continuité a du bon

EN BREF Berline familiale Restyling À partir de 47 450 €

Apparue en 2015 et revue en 2019, l’Alfa Romeo Giulia a été considérée dès son début de commercialisation comme l’une des plus belles berlines du marché. Malheureusement, cela n’est synonyme de succès. Pour preuve, la Giulia peine à trouver son public. En 2022, elle s’est écoulée à seulement 387 exemplaires, ce qui fait d’elle tout de même la troisième meilleure vente du constructeur italien derrière les SUV Tonale et Stelvio. Mais surtout, elle est à mille lieues de ses principales rivales que peuvent être les BMW Série 3 (4 600 exemplaires), Mercedes Classe C (2 700 ex) ou même une Peugeot 508, qui s’est écoulée à 3 700 exemplaires.

Fort de ces éléments, difficile dans ses conditions d’envisager de profondes modifications. Elles sont même particulièrement réduites puisqu’elles portent principalement sur l’adoption d’une nouvelle signature lumineuse obtenue grâce à l’usage de la technologie Matrix LED. Le regard de la Giulia est désormais très proche de celui du Tonale. La grille de la calandre et les feux arrière évoluent aussi légèrement.

inalement, la principale nouveauté porte sur l’habitacle avec l’adoption d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces paramétrable suivant trois modes : Evolved, Relax et Héritage. Le premier est assez classique avec un ordinateur de bord, entouré de deux cadrans ronds. La deuxième affiche que les informations uniquement nécessaires à la conduite et le troisième s’inspire des modèles des années 60 et 70. Fini donc l’époque des futs, si cher aux Alfistes. Pas de changement au niveau du multimédia qui avait déjà agrandi en 2019, mais reste plus petit que celui de la concurrence avec seulement 8,8 pouces. Celui-ci tactile peut également se commander par l’intermédiaire de la molette implantée sur la console centrale. Son fonctionnement est fluide et relativement simple. Le dessin de la planche de bord en forme de vague est toujours aussi agréable, mais son dessin commence à dater.

Statu quo concernant les aspects pratiques avec une habitabilité moyenne amputée notamment par un énorme tunnel de transmission. L’espace aux jambes est correct. Même constat pour le coffre avec un volume intéressant de 480 litres, mais il faudra composer avec une ouverture relativement réduite.

Une entrée de gamme plus onéreuse.

Comme la plupart des modèles actuels, les tarifs de la Giulia connaissent une inflation dont la plus notoire reste celle de l’entrée de gamme essence, qui - avec la disparition du 2.0 Turbo 200 ch – passe de 49 400 à 54 950 € soit un surcoût de 5 400 €. De ce fait, la version la plus accessible est désormais le diesel 160 ch vendu à partir de 47 450 €. Là également, les prix ont flambé puisque l’augmentation atteint ici 3 900 €.