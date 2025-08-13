Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La NSX Roadster du film The Avengers bientôt à vendre

Adrien Raseta

La branche américaine chargée des Honda haut de gamme aux États-Unis Acura vendra l'année prochaine la spectaculaire NSX Roadster visible dans le film The Avengers. Un exemplaire unique basé sur un exemplaire de la première génération de la sportive nippone avec plus de 400 000 kilomètres au compteur.

Les fans Honda suivront de près cette vente très spéciale à venir. La marque premium de Honda outre-Atlantique Acura se prépare à vendre la Nsx Roadster employée par Iron Man dans le long-métrage The Avengers. Une voiture construite à un seul exemplaire qui s'accompagne d'une histoire surprenante.

En effet, le modèle en question repose sur une NSX de première génération. La production achetait en amont du tournage une Honda de 1991 affichant 405 555 kilomètres au compteur pour l'envoyer dans les ateliers de Trans FX à Oxnard en Californie. Sous la supervision de l'Acura Design Studio de Los Angeles, le coupé recevait des éléments de carrosserie en fibre pour reprendre les lignes du concept préfigurant la NSX de deuxième génération. L'auto adoptait dans la manœuvre des suspensions surbaissées, un habitacle revu et des jantes de 18 pouces.

Une animation le 15 août prochain

Avant de faire tomber le coup de marteau, Acura dressera le 15 août prochain lors de la Monterey Car Week une liste d'acheteurs potentiels pour la vente prévue en 2026. Les fonds récoltés seront reversés à une association caritative encore inconnue.

