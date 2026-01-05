Une Tesla ? Une Chinoise ? Une électrique ? Une… Renault ? Quelle sera la voiture la plus vendue au monde en 2025 ?

Selon les dernières prévisions à fin octobre, les plus récentes (source automotiveworld), le marché automobile mondial devrait progresser d’environ 3 %, tandis qu’en France il recule de 5,02 %.

Et pour savoir officiellement qui portera cette année la couronne et montera sur la première marche du podium, il va encore falloir attendre. Longtemps. En effet, il faut un délai qui paraît infini pour compiler toutes les données de tous les pays du monde. Étonnant d’ailleurs à l’heure du tout informatique et de l’instantanéité de l’information.

Mais on peut déjà dire que quelques modèles tiennent la corde. Selon les données compilées par Jato Dynamics et Free2move, la meilleure vente 2025 ne sera ni une Tesla, ni une électrique, ni une chinoise malgré la percée de BYD. Et bien sûr, pas une Renault malgré la performance indéniable de la Clio sur le marché français.

En réalité, les estimations placent en tête un modèle bien connu du grand public, et habitué du podium, voire de sa première marche : le Toyota Rav4. Avec 1,35 million d’exemplaires écoulés selon les prévisions, il serait candidat à sa propre succession. Car attention, si les chiffres avaient donné le Tesla Model Y comme meilleure vente 2024 au départ, c’est en réalité le Rav4 qui avait été déclaré vainqueur sur le fil, après publication des chiffres consolidés.

Il semblerait donc qu’il soit parti pour un nouveau sacre. Il serait suivi d’un autre modèle japonais, la Corolla (addition des Corolla et Corolla Cross), avec une estimation à 1,22 million d’exemplaires écoulés. Suit le Model Y de Tesla, sur la troisième marche du podium seulement, avec 1,21 million de mises à la route. Preuve que les ventes 2025 n’ont pas suivi la tendance 2022/2023/2024, elles se sont au contraire bien tassées. Mais il reste le modèle électrique le plus vendu au monde.

Pour compléter le Top-5, le pick-up Ford F150 (0,95 million), qui fait toujours partir des best-sellers mondiaux, et le Honda CR-V (0,88 million).

Alors d’après vous, est-ce que le SUV Toyota et sa technologie hybride ou hybride rechargeable vont vraiment encore rafler la mise, ou est-ce que le Model Y pourrait créer la surprise sur les dernières semaines et coiffer au poteau le japonais et la Corolla par la même occasion ?