Toujours en période de mise au point du côté de la Scandinavie, le futur SUV citadin Skoda Epiq se dévoile peu à peu.

Le SUV Skoda Epiq fait l’objet d’une communication assez importante de la part de la marque tchèque. Sur le site du constructeur, on peut le voir vêtu d’un beau camouflage représentant une multitude de galets colorés. Mais en plein cœur de l’hiver, c’est recouvert d’une peinture noire qu’il nous apparaît, les seuls éléments encore camouflés étant les phares.

L’Epiq est un modèle qui va compter dans le passage au tout électrique programmé par Skoda. Tout d’abord parce qu’il devrait être disponible à un tarif comparable à celui du SUV citadin thermique Skoda Kamiq. Ensuite, parce qu’il sera le premier à afficher la nouvelle identité stylistique de la marque. Un design qui se nomme « Modern Solid » et qui sera décliné sur tous les futurs modèles Skoda.

Un gabarit réduit et un coffre géant

Ce modèle sera aussi d’importance pour Skoda, parce que l’Epiq arrive dans une catégorie des SUV citadins électriques qui ne cesse de s’élargir. Il va précéder sur le marché son cousin technique Volkswagen ID.Cross, avec qui il partage la même plateforme MEB + et sans doute, les motorisations et batteries. De lui, on connait quelques détails, ainsi sa longueur est de 4,17 m, la capacité de son coffre est de 475 litres (jusqu’à 1 344 litres) et l’on aura droit à 26 litres supplémentaires à bord, pour les espaces de rangement. On sait également que le Skoda Epiq existera en trois versions :

Epiq 35 avec une batterie LFP de 38,5 kWh (37 kWh utiles) et un électromoteur de 116 ch (jusqu’à 315 km d’autonomie).

avec une batterie LFP de 38,5 kWh (37 kWh utiles) et un électromoteur de 116 ch (jusqu’à 315 km d’autonomie). Epiq 40 avec une batterie LFP de 38,5 kWh (37 kWh utiles) et un électromoteur de 135 ch (jusqu’à 315 km d’autonomie).

avec une batterie LFP de 38,5 kWh (37 kWh utiles) et un électromoteur de 135 ch (jusqu’à 315 km d’autonomie). Epiq 55 avec une batterie NMC de 55 kWh (517 kWh utiles) et un électromoteur de 211 ch (jusqu’à 430 km d’autonomie).

La découverte de ce modèle est prévue en mai

Le prototype photographié par nos chasseurs de scoop en Scandinavie est partiellement camouflé et seuls phares et feux ainsi que le bouclier arrière sont coiffés par de l’adhésif afin de conserver encore secret leur design. Une bonne partie de la carrosserie est visible et correspond dans les grandes lignes à ce que l’on avait vu précédemment sur le show-car dévoilé en marque du Salon de Munich 2025. Le Skoda Epiq aura la lourde tâche de lutter contre la Renault 4 E-Tech, le Toyota Urban Cruiser (déjà commercialisé en Belgique et en Suisse, mais pas en France), le Peugeot E-2008, les Citroën Ë-C3-Aircoss et Opel Frontera Electric, etc. En attendant les premiers essais de ce nouveau modèle dont l’arrivée est proche puisqu’elle est prévue pour le mois de mai prochain, ensuite viendra sa découverte dans les concessions à partir de septembre 2026.